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Liceo

El Liceo remonta y se da un festín contra el Barcelos (7-5)

Los verdiblancos perdían por 2-5 a falta de diez minutos y le dieron la vuelta al marcador con un festival ofensivo y coral

María Varela
María Varela
27/09/2026 18:13
Los jugadores del Liceo celebran un gol contra el Barcelos en el Torneo Internacional de Vigo
Los jugadores del Liceo celebran un gol contra el Barcelos en el Torneo Internacional de Vigo
Kiko Lareo / HC Liceo
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El Liceo cerró su participación en el Torneo Internacional de Vigo con una victoria sobre el Barcelos, al que remontó en la segunda parte gracias a unos diez minutos finales en los que desató un festival ofensivo que le llevó a marcar cinco goles para el 7-5 final. Tras empatar el día anterior frente al Sanjoanense, los verdiblancos siguen su evolución, cada partido con más ritmo y dando un paso más en su preparación a la que le quedan dos amistosos antes del arranque oficial del curso en la Supercopa de España (24 de octubre). Los dos serán contra el Braga, en Portugal la próxima semana (viernes 9) y en casa en la presentación frente a su público en el Palacio de los Deportes de Riazor (sábado 17).

Tanto el Liceo como el Barcelos presentaron numerosas bajas. Los coruñeses, hasta cuatro, tres jugadores de pista y un portero, a lo que se unió el paso por el hospital después del primer partido de Toni Pérez con una brecha en la ceja, aunque finalmente no le impidió jugar el segundo. Incluso de titular junto a Eloi Martínez, Jacobo Copa, Dava Torres y Arnau Xaus. El primer gol, sin embargo, lo metió entrando desde el banquillo Nuno Paiva, un fuerte latigazo desde el flanco derecho de la portería. Pero el Barcelos hacía mucho daño a la contra. Así llegó poco después el empate y antes del descanso le dio la vuelta al marcador con un penalti y un gol más para el 1-3 con el que el duelo se fue a los vestuarios..

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En la segunda parte, los portugueses meterían todavía más tierra de por medio. Aunque Arnau Xaus recortó, el quinto del Barcelos cuando quedaban poco más de diez minutos parecía no dar demasiadas esperanzas a los de verde. Pero si por algo son conocidos es por no rendirse nunca, aunque solo fuera un amistoso. Tardaron solo unos segundos en marcar el tercero, de Dava Torres a pase de Jacobo Copa. Y a partir de ahí se desató el vendaval. Eloi Martínez aguantó mejor desde la portería y arriba los verdiblancos soltaron el brazo. El cuarto fue a la contra de un Jacobo Copa que a velocidad fue imposible de parar y que también participó en el empate a cinco para Nuno Paiva. El sexto fue para la cuenta de Toni Pérez, que aprovechó un pase al área del capitán. Y la guinda la puso Jacobo Copa. Del 2-5 al 7-5 en diez minutos.

Entrega de premios

Abel Caballero fue el encargado de entregar el trofeo a los coruñeses y fue espectador de primera mano de la remontada verdiblanca. Hace un año, el alcalde de Vigo se jactó de que el Celta era el único equipo gallego con un título europeo, a lo que el Liceo le contestó en redes sociales con su palmarés como club más laureado de Galicia que incluye seis Champions, tres CERS, seis Supercopas de Europa y 2 Recopas de Europa.

En el torneo también hubo partidos de categorías de base en los que participaron equipos del Liceo, CDM y Marineda. El fin benéfico de la competición fue recaudar fondos para la Asociación Española de Hiperplasia Suparrenal Congénita de la que forma parte Iria, portera de la cantera del Cíes, club organizador, que padece esta enfermedad desde que es pequeña pero que no le impide disfrutar del deporte que le apasiona.

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