Dava Torres guía al Liceo en el empate contra el Sanjoanense

Jugadores del Liceo y el Sanjoanense posan con los niños que participaron en el Torneo de Vigo HC Liceo

El Liceo, ya enfundado en su nueva piel, empató (5-5) con el Sanjoanense en su tercer amistoso de la pretemporada disputado en el Torneo Internacional de Vigo, donde este domingo regresará a la pista para medirse al Barcelos (13.00 horas). Dava Torres fue el goleador de la noche para los verdiblancos con tres tantos. Jacobo Copa y Toni Pérez completaron el resultado.

Volvía el Liceo a Vigo, que ya le había servido el año pasado para afinar su preparación de la temporada ante equipos portugueses. Y además por una buena causa, ya que se recaudaban fondos para la Asociación Española de Hiperplasia Suprarrenal Congénita, una enfermedad que padece Iria, portera de la base del Cíes, club organizador. Eso sí, los verdiblancos viajaron con muchas bajas, las de los tres internacionales (Blai Roca y Bruno Saavedra con España y Franco Platero con Argentina) y la de Edu Lamas, con oportunidad para varios de sus canteranos como Jaime Méndez y Mateo Paz, además del portero Pulpi, que entró en la convocatoria.

El Sanjoanense ya era una rival de más entidad de los anteriores de la pretemporada liceísta, el Ordes y el Lubiáns, con una leyenda como Reinaldo Ventura en el banquillo y con un ex como Tombita esta vez del lado contrario de la pista. El partido empezó bien para sus intereses, con un gran tanto de Toni Pérez, que remató de espaldas frente al portero, si bien los portugueses empataron acto seguido. Jacobo Copa fue el encargado de devolver la ventaja a los coruñeses, con una jugada en velocidad y con un chut potente desde la frontal. Dava Torres hizo el tercero, otro tiro lejano en el que el portero rival no estuvo acertado.

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El Liceo vio cómo su renta menguaba antes del descanso, al que se llegó con 3-3 a pesar de que jugó en superioridad. En la segunda parte, los verdiblancos marcaban y el Sanjoanense empataba. Empezó Dava Torres con una gran definición en el mano a mano con el portero para el 4-3. Los portugueses igualaron. El capitán marcó el 5-4 con otro fuerte latigazo en el que se llevó por delante a un rival y lo levantó antes de celebrarlo. Y los lusos empataron casi sobre la bocina.

Remontada del Marineda

El Marineda se proclamó campeón del torneo al imponerse por 5-2 al Sanjoanense con remontada incluida. Porque empezaron perdiendo por 0-2 con dos tantos prácticamente seguidos en el inicio del partido. Al descanso ya lo habían igualado y en la segunda parte, con una superioridad aplastante, completó la vuelta al marcador.

Alba Garrote fue la encargada de abrir el marcador y Celia Pinacho la de igualar el encuentro. Mar Franci, que había fallado una directa, anotó el tercero mientras que el cuarto volvió a ser obra de Celia con un bonito levanta y pica. Garrote, desde el punto de penalti, hizo el quinto.