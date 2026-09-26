Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Liceo

El Liceo y el Marineda se ponen a prueba en el Torneo de Vigo

El Sanjoanense será este sábado el rival de ambos y los verdiblancos repiten el domingo con un ‘partido Champions’ ante el Barcelos

María Varela
María Varela
26/09/2026 05:00
Dava Torres posa junto a Tomba, del Cíes, club organizador del Torneo Internacional de Vigo, en la primera edición celebrada el año pasado
Dava Torres posa junto a Tomba, del Cíes, club organizador del Torneo Internacional de Vigo, en la primera edición celebrada el año pasado
Cedida
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Torneo Internacional de Vigo sirve al Liceo y al Marineda para continuar con su larga preparación. Mientras el resto de equipos de categoría nacional empiezan este fin de semana la competición, los dos conjuntos coruñeses de OK Liga (masculina y femenina respectivamente) aún tendrán que esperar hasta finales de octubre, un mes, para que su temporada eche a rodar. Ambos se medirán este sábado al conjunto portugués del Sanjoanense, ellas a las 18.30 y ellos a las 20.30 horas. Los verdiblancos repetirán el domingo (13.00 horas) con un duelo de nivel de Champions frente al Barcelos.

Sube el nivel de la pretemporada del conjunto dirigido por Juan Copa, que hasta el momento solo había jugado sendos amistosos en Ordes y Carballo. Contra el Sanjoanense el técnico coruñés seguirá sin poder contar con los internacionales Blai Roca y Bruno Saavedra. Aunque el santiagués no entró en la lista definitiva para los World Skate Games, es el primer reserva, por lo que tiene que seguir en la concentración hasta que la selección española viaje a Paraguay por si ocurre cualquier imprevisto. Tampoco estará esta vez el argentino Franco Platero, que el pasado lunes se incorporó a la stage de preparación del combinado de su país.

Franco Platero, en el Palacio de los Deportes de Riazor

Franco Platero: "Me fui con un título y he vuelto para ganar más"

Más información

El Marineda también ha jugado ya varios partidos en su pretemporada, dos en la Copa Galicia y otros en un torneo en Asturias. La internacional argentina y nuevo fichaje del equipo Luchy Maldonado tampoco estará en la cita. El Torneo de Vigo, que contará también con partidos de base, tiene un fin solidario: recaudar dinero para la Asociación de Hiperplasia Suprarrenal Congénita, enfermedad que padece Iria, una de las porteras de su cantera. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Dava Torres posa junto a Tomba, del Cíes, club organizador del Torneo Internacional de Vigo, en la primera edición celebrada el año pasado

El Liceo y el Marineda se ponen a prueba en el Torneo de Vigo
María Varela
Franco Platero, en el Palacio de los Deportes de Riazor

Franco Platero: "Me fui con un título y he vuelto para ganar más"
María Varela
Blai Roca frente a Martí Casas en un Liceo-Reus

Blai Roca es el único español del Liceo que luchará por el título mundial absoluto
Sergio Baltar
Edu Lamas conduce la bola defendido por Gorka Oliveira

Unión y triunfo en la visita del Liceo a Carballo
María Varela