El Liceo y el Marineda se ponen a prueba en el Torneo de Vigo

Dava Torres posa junto a Tomba, del Cíes, club organizador del Torneo Internacional de Vigo, en la primera edición celebrada el año pasado Cedida

El Torneo Internacional de Vigo sirve al Liceo y al Marineda para continuar con su larga preparación. Mientras el resto de equipos de categoría nacional empiezan este fin de semana la competición, los dos conjuntos coruñeses de OK Liga (masculina y femenina respectivamente) aún tendrán que esperar hasta finales de octubre, un mes, para que su temporada eche a rodar. Ambos se medirán este sábado al conjunto portugués del Sanjoanense, ellas a las 18.30 y ellos a las 20.30 horas. Los verdiblancos repetirán el domingo (13.00 horas) con un duelo de nivel de Champions frente al Barcelos.

Sube el nivel de la pretemporada del conjunto dirigido por Juan Copa, que hasta el momento solo había jugado sendos amistosos en Ordes y Carballo. Contra el Sanjoanense el técnico coruñés seguirá sin poder contar con los internacionales Blai Roca y Bruno Saavedra. Aunque el santiagués no entró en la lista definitiva para los World Skate Games, es el primer reserva, por lo que tiene que seguir en la concentración hasta que la selección española viaje a Paraguay por si ocurre cualquier imprevisto. Tampoco estará esta vez el argentino Franco Platero, que el pasado lunes se incorporó a la stage de preparación del combinado de su país.

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El Marineda también ha jugado ya varios partidos en su pretemporada, dos en la Copa Galicia y otros en un torneo en Asturias. La internacional argentina y nuevo fichaje del equipo Luchy Maldonado tampoco estará en la cita. El Torneo de Vigo, que contará también con partidos de base, tiene un fin solidario: recaudar dinero para la Asociación de Hiperplasia Suprarrenal Congénita, enfermedad que padece Iria, una de las porteras de su cantera.