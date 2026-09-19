Blai Roca es el único español del Liceo que luchará por el título mundial absoluto

Blai Roca frente a Martí Casas en un Liceo-Reus Germán Barreiros

El seleccionador nacional, Pere Varias, anunció la lista de convocados para disputar los World Skate Games, que se celebrarán en la capital de Paraguay, Asunción; una convocatoria de diez con un solo jugador del Liceo, el portero Blai Roca.

El técnico 'descartó' a Bruno Saavedra, a pesar de la estupenda temporada del compostelano, que que se cae de un grupo que luchará por el título que completan otro guardameta, Cándid Ballart (Reus Deportivo), Nil Roca (Benfica), Biel Llanes (Igualada), Iván Morales (Barcelos), Eloi Cervera (Barça) y cuatro ex del equipo verdiblanco, Pol Manrubia (FC Porto), Pau Bargalló (Benfica), Marc Grau (Barça) y César Carballeira (FC Porto).

Este último, que puso fin al final de la pasada campaña a seis años consecutivos defendiendo la camiseta verde, es uno de los dos jugadores coruñeses que competirán en la cita universal, ya que el seleccionador sub-19, el exliceísta Francesc Bargalló, incluyó en su lista definitiva a Hugo Mareque (Compañía de María).

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La selección absoluta, que viajará el 9 de octubre y realizará la primera toma de contacto con la pista dos días después en las instalaciones de la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay, está encuadrada en el durísimo grupo A de los WSG, que completan Portugal, Italia y Suiza. En el otro cuadro jugarán Chile, Francia, Angola y Argentina.

España aspira en Asunción a la conquista de su décimo noveno título mundial masculino absoluto. Una corona universal que defiende tras vencer en la final de hace dos años, en Novara (Italia), a Argentina (2-1), poniendo fin así a una sequía de seis, tras proclamarse campeona también en la edición de Nankín (China) en 2017, en este caso al imponerse a Portugal en la tanda penaltis.

En Barcelona 2019 se coronó Portugal, mientras que la anfitriona se colgó la medalla de bronce, y en San Juan (Argentina) 2002 sí que triunfó el combinado del país organizador, en tanto que España cayó en cuartos de final contra Francia. Era la primera vez desde 1993 que la selección española quedaba fuera del podio.