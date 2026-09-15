Unión y triunfo en la visita del Liceo a Carballo

Edu Lamas conduce la bola defendido por Gorka Oliveira Mar Casal

Primero Ordes. Después Carballo. El Liceo sigue con una gira muy especial en la que bajo el lema de Unidos pola misma paixón, visita pistas en las que habitualmente no suele jugar para estrechar lazos con los clubes que tiene cerca, además de continuar con su preparación de la temporada ante equipos en línea ascendente y que en dos semanas iniciarán su segunda aventura en la OK Plata, a la que ascendieron el curso pasado. Si el pasado viernes el equipo coruñés se imponía por 4-8 en el pabellón de Castelao, en el Carballo Calero lo hizo por 0-4 contra el Escola Lubiáns dirigido por un ilustre ex del Liceo como Ramón Canalda. Pero lo importante también era seguir dando pasos hacia la juntanza del hockey gallego, todos remando a la vez en una misma dirección.

Plantilla del Liceo en su amistoso contra el Lubiáns Mar Casal

Ninguno de los dos equipos tenía su equipación habitual. El Liceo iba de gris. El Lubiáns, de negro. Así que tuvo pedir prestada las camisetas a sus compañeros del Bergantiños de fútbol. Una anécdota en el inicio de un partido en el que los de Juan Copa exhibieron rapidez y transiciones. Dava Torres, Edu Lamas y Arnau Xaus mandaron el partido al descanso con 0-3 en el marcador. Eloi Martínez, que jugaba ante uno de sus exequipos, tuvo parte de culpa en ese cero gracias a su solvencia y con intervenciones para frenar las contras de los locales, que intentaban jugar sus cartas.

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En el intermedio, el Lubiáns aprovechó para hacer un homenaje a Fabián, retirado al final de la temporada pasada tras toda una vida dedicada al stick. Eso retrasó la reanudación del juego para una segunda parte en la que los verdiblancos aumentaron su ventaja con un gol de Jacobo Copa. Al terminar, los jugadores firmaron autógrafos y se sacaron fotos entre los más pequeños, una muestra de la enorme expectación que levantó el partido entre la afición carballesa.

Próximos partidos

La pretemporada del Liceo seguirá la próxima semana, cuando disputará el Torneo Internacional de Vigo, una causa además benéfica porque se recaudan fondos para la Asociación Española de Hiperplasia Suprarrenal Congénita, una enfermedad que padece una de las niñas de la cantera del conjunto anfitrión, el Cíes. Allí subirá el nivel de sus rivales ya que el sábado se medirá al Sanjoanense, un equipo que va a más, dirigido por una leyenda como es Reinaldo Ventura y al que se acaba de incorporar Tombita, con el que se reencontrarán los verdiblancos. Y al día siguiente tocará el Barcelos, campeón de Europa hace dos años y uno de los conjuntos top a nivel continental.

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Portugal será el protagonista de lo que queda de preparación liceísta. Todavía a la espera de cerrar un par de amistosos, se encontrará con el Braga en un par de ocasiones. Primero le visitará el 9 de octubre y después le recibirá el 17 de octubre en el Palacio de los Deportes de Riazor, el único amistoso que el Liceo jugará en casa esta pretemporada, y que le servirá como partido de presentación. Será ya el último sin los internacionales y el último antes de que arranque de forma oficial el curso el siguiente fin de semana (24 de octubre) en la Supercopa de España.

Plantilla del Lubiáns en su partido contra el Liceo Mar Casal

El Escola Lubiáns no tendrá que esperar tanto. El próximo fin de semana disputará las semifinales de la Copa Galicia (para las que se clasificó tras ganar a los filiales de Ordes y Liceo) y en dos, empezará la OK Plata que en la primera jornada ya le traerá el primer viaje a Cataluña para medirse al Congrés.