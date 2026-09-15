Juan Copa: "Quiero ser campeón de la Champions con el Liceo"

Juan Copa, entrenador del Liceo, junto a la estatua de Arsenio IglesiasEntrevista a Juan Copa, entrenador del Liceo de hockey Quintana

Juan Copa (A Coruña, 1970) camina hacia la estatua de Arsenio Iglesias que hay en el paseo marítimo frente al Palacio de los Deportes de Riazor y reflexiona: "Cuando perdimos la Liga me acordé mucho de él y su 'mucho que decir y poco que contar'. Los genios son unos adelantados a su tiempo". El entrenador coruñés, como la leyenda del fútbol, también hace historia en el hockey. Empieza su temporada número diez al frente del Liceo con el que ha ganado todo menos en Europa. Un reto que asume con su habitual ambición y carácter. Pero antes toca terminar de cerrar una herida que dejó abierta el final de la temporada pasada al perder la final de la Liga en los penaltis del quinto partido. "No tenemos absolutamente nada que reprocharnos. Hicimos un temporadón", sostiene.

¿El tiempo lo cura todo?

Yo no creo mucho en eso. Depende más de la mentalidad que tengas y cómo afrontes estas cosas. El deporte es como la vida. Es decir, hay situaciones que te exigen levantarte al día siguiente y seguir currando. Nosotros trabajamos para generarnos oportunidades de ganar títulos. Y el año pasado nos generamos dos. La de la Copa del Rey la agarramos. Y después jugamos la final de la Liga y no pudimos rematarla. Como en todo, al día siguiente te levantas, si quieres llorar un poco, lloras un poco, pero esto sigue. Depende de la mentalidad cómo te levantes de una situación de este tipo. Y yo creo que el club y los jugadores siempre nos hemos levantado muy bien y eso es lo que vamos a intentar hacer ahora: volver a insistir. El deporte es así. Si no lo entiendes, no te puedes dedicar a a esta profesión en la que sabes que vas a ganar y vas a perder. Cuando ganas hay que disfrutarlo. Y cuando pierdes, levantarte. No queda otra. Como en la vida misma.

¿Le dio muchas vueltas a la final durante el verano?

¡Uf! No, no. Antiguamente igual sí, pero ahora ya no. Porque una vez visto todos son listos. Y con el 'y si' no vas a ningún lado. No vale de nada reprocharse nada, porque aparte es que no hay nada que reprocharse. Nada, nada. Creo que hicimos una grandísima temporada en la que ese día dimos todo lo que teníamos, el público dio todo lo que tenía, y no pudo ser. Al final nos fuimos a una tanda de penaltis en la que el rival estuvo más acertado.

¿Ese final es comparable al del penalti de Djukic?

No sé. Una vez que pasa un tiempo y analizas con perspectiva, dices: 'Es que hicimos un temporadón'. Y digo temporadón porque todo el verano, que ha sido muy largo, es la frase que más repitió la gente que me paraba por la calle. En cualquier situación normal, un año en el que el Liceo gana un título ya es una temporada muy buena. Pero el equipo siguió peleando, ganó la fase regular, se metió en la F8 de la Champions y jugó la final de la Liga, que no es fácil y si no estoy equivocado de los cinco años de playoff nosotros hemos jugado cuatro y hay que darle un mérito terrible. Ese día no nos salieron las cosas y sí que es cierto que esa frase de Arsenio de "mucho que decir y poco que contar" sí que me vino a la cabeza porque tal cual.

¿Y la de quitar la fiesta de los fuciños?

Nosotros no teníamos ninguna fiesta preparada más allá de lo que era el día en sí, la noche de San Juan.

¿Y después del segundo partido puede que hubiera cierta relajación o que se creyera que ya estaba hecho?

No hubo nada. A mí me gusta dar mérito al rival. Ellos fueron capaces de ganarnos. Los dos primeros partidos yo creo que van a quedar para los anales de las finales. Dos partidazos increíbles. Y luego ellos hicieron su trabajo en su casa. Quizás es cierto que el tercer partido creo que es en el que que teníamos que haber intentado cerrarlo. Una vez que ellos nos igualan la eliminatoria, para el quinto prácticamente no hubo tiempo para preparar nada. Es algo que hablé con diferentes entrenadores, como Guillem Cabestany (Calafell) y no es una excusa. Me dijo una frase que tenía toda la razón. Si hay quinto, es supervivencia. El quinto se fue mucho a lo emocional, más que al partido en sí. Le doy mucho mérito al rival porque fue capaz de jugar 13 partidos en el playoff y eso es como jugar una vuelta más de Liga. A partir de ahí, creo que hay situaciones que hay que mejorar por el bien del espectáculo, como otra secuencia de partidos y tener un poco más de tiempo.

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Ha sido el verano más largo para el Liceo, ¿mejor para desconectar?

Quizás sí que hacía falta porque fue una temporada muy dura con montón de partidos de todas las competiciones. Creo que fue de las mejores temporadas desde que yo estoy en el Liceo. Pero eso hizo que se nos hiciera muy dura, así que nos hacía falta parar. Me hacía falta parar. Aproveché el verano para intentar desconectar totalmente y cargarme de energía, que estaba ya en la reserva. Estos dos meses nos han venido muy bien.

Pero la pretemporada es completamente atípica. Los últimos en empezar, con la Liga arrancando casi en noviembre, sin internacionales porque antes es el Mundial...

Es algo que no nos gusta a los entrenadores, pero está montado así. Me gustaría que fueran otras fechas, me gustarían tantas cosas en esto del hockey sobre patines... Creo que tenemos que mejorar y no vamos para adelante. Nos gustaría que fuera todo mucho más normal, que el Mundial fuera antes y empezáramos una Liga en condiciones en septiembre y que pudiéramos hacer una pretemporada con todo el equipo. Paramos dos meses, ahora tenemos dos meses por delante para que empiece la competición y cuando volvamos tenemos 12 partidos en dos meses. Y lo que no me gusta nada es que la Supercopa sea según lleguen los internacionales. Que alguien me explique por qué, porque no entiendo que no tengamos ni una semana para poder prepararla con todo el equipo y tocando madera de que no vengan con ningún problema físico. Y es un título. Tenemos tres, la Supercopa, la Copa del Rey y la Liga. Si le queremos dar valor creo que hay que buscar unas fechas un poquito más adecuadas para que los equipos puedan prepararla bien y no quede en un título de pretemporada. Tenemos que cuidar el producto si queremos vender nuestro espectáculo.

Y todas esas circunstancias dificultan todavía más el calendario de partidos porque los equipos de la zona van a diferente ritmo.

Es difícil cuadrar la agenda. Nosotros vamos un mes más tarde y ellos ya van a empezar a jugar ahora. Jugamos en Ordes y en Coruña y sí que eso me parece bonito, que el Liceo salga de Coruña y vaya a dos sitios donde están trabajando muy bien. Iremos a Portugal, y súper agradecidos siempre a los equipos de allí porque es levantar el teléfono y conseguir jugar, pero que tampoco van igual que nosotros. Llevo toda la vida en esto y es mi décima temporada en el club. Hay cosas que yo creo que se pueden hablar y se pueden gestionar mejor. Por el bien del hockey y por el el bien de todos.

"Tenemos una gran Liga para vender, pero tenemos que cuidar nuestro producto. Hay que mirar las pistas, lo que pasa fuera de las pistas, los horarios, jugar la Champions los fines de semana..." Juan Copa

Ya llevan dos semanas de entrenamientos. ¿Cómo ha sido el encaje de los nuevos y el reencuentro con Edu Lamas y Franco Platero?

Por un lado está Eloi (Martínez), que teníamos muy claro que ese puesto tenía que ser para un chaval nuestro, de la casa. Y va a tener la gran suerte de que la pretemporada es suya porque no está Blai (Roca). Le va a venir bien porque después tiene que estar preparado si pasa algo con él. Y en cuanto a la vuelta de Edu y de Plate, a mí personalmente, me hace muy feliz. Me ilusiona volver a verles. Son dos jugadores que hemos ganado títulos juntos, de rendimiento inmediato porque no tienes nada que explicarles: se conocen la casa, nos conocen, me conocen y yo los conozco a ellos. Estoy muy feliz, muy feliz. Creo que son dos movimientos fantásticos porque nos van a dar esa solidez y esa experiencia que yo creo que van a ser muy importantes para competir.

¿Cambió un poco la política de fichajes? ¿De buscar jóvenes con proyección a apostar por la veteranía de dos viejos conocidos?

Yo creo que es una suerte que estén aquí. Si mi labor es difícil, la de Antón en la dirección deportiva, mucho más. El mercado está muy duro. Edu ya había dado el paso de que quería volver a casa y Platero, que tenía varias propuestas, también quiso venir con nosotros porque se ve que estamos pasando un momento fantástico tanto dentro como fuera de la pista. Poder pescar estos dos jugadores era una oportunidad buena y hemos apostado por esa solidez, por esa experiencia que ellos tienen. Edu nos va a dar una solidez terrible, viene de ser campeón de la Champions. Está muy fuerte físicamente y es un jugador que tiene mucho hockey, un jugador que yo conozco a la perfección porque lo entrené desde pequeñito y me hace mucha ilusión volver a tenerlo. Y Platero lo mismo. Además, viene muy mejorado. Se lo he notado, está muy rápido y trabaja muchísimo para el equipo, para el compañero. Vinieron ellos pero siempre estamos pendientes del mercado, a ver si en algún momento dado podemos intentar mejorar, pero yo creo que que nos ha quedado un equipo para aspirar a todo.

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De momento parte con una plantilla de diez. ¿Es un alivio dejar de tener que hacer convocatorias para dejar uno fuera?

Yo creo que es lo normal y a lo que estamos tendiendo los equipos. Ya no hay, ni en Portugal, esas súper plantillas de once o doce jugadores. Nosotros tenemos los roles muy bien marcados y contamos con nuestros chicos de OK Bronce, que estoy en contacto con Pichu (Galvani) y ya están viniendo con nosotros. Lo único que deseamos, pero ya lo deseamos el año pasado que teníamos once, es no tener lesiones de largo recorrido. El año pasado tuvimos algunas y nos vino bien ser once. Pero hubo un momento en el que nadie estaba lesionado y todos querían jugar y no podía ser. Y ahí me tocó tomar decisiones.

¿Espera un paso adelante de los jóvenes (Bruno Saavedra y Jacobo Copa)?

De los dos peques que tenemos, Bruno ya está con la selección española absoluta, luchando para entrar. y Jacobo tiene que dar otro salto. Pero en general todos. El equipo está bien y ahora vamos a ver hacia dónde vamos, me refiero en el aspecto del juego, los diferentes registros que podemos tener, si como siempre podemos hacer algún cambio de rol... El equipo está bien estructurado. Tenemos tenemos un poco de todo y vamos a intentar que sea un equipo sólido que compita y que juegue bien de cara a nuestra gente, que yo creo que a la gente le ha enganchado a nuestra forma de jugar, que somos un equipo muy de ADN del Liceo.

Se marcha César Carballeira, pero curiosamente no parece que el equipo vaya a perder solidez defensiva.

Lo que perdemos es a César y nadie quería que se fuera César. A mí me preguntas si quería que se fuera y te digo que no. Lo que yo quería es que se quedara y se juntara con Edu y con Plate. Él decide intentar buscar una experiencia nueva y hay que respetárselo. A partir de ahí, no voy a entrar en comparaciones de jugadores, pero yo creo que la parte de atrás que tenemos es muy buena y ahora lo que tenemos que buscar es esa parte de arriba y encontrar el equilibrio: cuando toque defender, defender; cuando toque atacar, atacar, y ser un equipo que corra, porque nos gustan mucho las transiciones. Al final, los entrenadores no imponemos nada. Buscamos que cada jugador esté cómodo dentro de la pista en las estructuras que manejemos y a partir de ahí que ellos desarrollen toda su calidad individual, que es mucha, que se suelten y que mi trabajo sea sacar el máximo de cada uno.

Si pregunto cuál es el objetivo dirá que ganar, o al menos pelear, por todos los títulos. ¿Pero hay alguno que le motive más que otro?

Se dice que yo soy entrenador, pero yo soy un competir. Me encanta competir. Me encanta. Y ya lo he dicho, estamos para insistir y jugar finales, que es lo más cerca que hay de ganar títulos. El primero la Supercopa. Después Liga, Champions, Copa, playoff... Pero es evidente que quiero ser campeón de Champions con el Liceo. Es el título que nos falta en estos últimos ciclos ganadores. Llevamos dos años cayendo en cuartos, uno en los penaltis, pero ese es el camino, el de insistir. Este año vamos a ver cómo se nos da la nueva Champions que han diseñado, pero el objetivo tiene que ser siempre visualizar que el Liceo pueda ser campeón de Europa, ¿por qué no? Nos gusta la Champions. Nos motiva. Vamos a jugar a grandes pistas, todas de parqué. Contra grandes equipos. Lo único que cambiaría sería jugar los fines de semana en vez de los jueves. Yo le daría una pequeña vuelta.

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¿Son también esos detalles los que el hockey tendría que cuidar más?

Yo hago una reflexión a nivel deportivo, porque aunque sea entrenador del Liceo, al final mi pasión es el hockey sobre patines. Nosotros ganamos la Copa, el Barça la Supercopa y el Igualada la Liga. Hablamos de que tenemos una liga muy potente. Vendamos este producto. Nos estamos comparando siempre con otras ligas, pero creo que ahora mismo tenemos una Liga para vender, tremendamente igualada, tremendamente competida. Es muy difícil ganar partidos y no solo estamos los tres que ganamos títulos. Está el Calafell, que jugó finales. Está el Voltregá, que ha fichado a Font y tiene el jugador más decisivo, Álex Rodríguez. Está el Reus, que ha incorporado a Roc Pujadas... Hay que buscar fórmulas para vender mejor esto. Mirar el tema de las pistas, lo que se puede mejorar. Y también lo que pasa fuera de las pistas. Los equipos, los entrenadores y los jugadores de la OK Liga lo estamos dando todo. Vamos a cuidar el producto y hacer un producto profesional. Si no, no podemos mejorar. Y luego los títulos los ganarán los que al final estén mejor y ya está. Esto funciona así. El año pasado fue precioso y te lo digo yo que me llevé una hostia criminal el último día.

¿Por eso la gente se enganchó?

Por eso vinieron 4.000 personas. Para mí la temporada pasada ganamos la Copa, ganamos la fase regular y ganamos a la gente. Hay mucha gente trabajando por fuera de la pista y el equipo está enganchando. El ambiente fue fantástico. Meter cuatro mil personas hay muy poca gente que lo consiga, ya no te digo en España, sino en Europa. Para nosotros es un activo. Queremos que este año vuelvan y para eso hay que darles espectáculo. Que tengan claro que vamos a intentar competir otra vez por todo.

Cuatro mil y con un comportamiento ejemplar.

Aquí no pasan cosas. Aquí no. Es una maravilla la gente que viene al Palacio, que se comporta bien. El equipo contrario puede estar tranquilo, que no hay ningún problema: pueden salir fuera, que no pasa nada, pueden estar en el banquillo y estar pendientes de lo que está pasando en la pista y no de lo que está pasando detrás... Nos gustaría el mismo trato a nosotros fuera. Es lo único que pedimos. Por eso hay situaciones que si se repiten no voy a volver a pasar más por ellas.