El Liceo arranca su pretemporada más larga

Plantilla y cuerpo técnico del Liceo Germán Barreiros

El Liceo 2026-27 echó este lunes a andar en su casa, en el Palacio de los Deportes de Riazor, con la primera toma de contacto con la pista. Fue apenas media hora de patinaje tras una sesión de gimnasio en busca de recuperar las sensaciones tras un largo y necesario descanso veraniego.

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Juan Copa y su cuerpo técnico pudieron disponer ayer de su nueva plantilla al completo, algo que hoy ya no podrán decir. Bruno Saavedra y Blai Roca se incorporan este martes a la concentración de la selección española para preparar el Mundial del próximo mes de octubre en Paraguay. También se marchará con su selección el retornado Franco Platero, pero no será hasta finales del mes de septiembre (alrededor del 20) cuando se incorpore al combinado argentino. “Nos gusta mucho que vayan con las selecciones, pero también tiene la parte negativa de que no vamos a poder contar con todo el equipo. Prácticamente vamos a tener tres días de entrenamiento para ir a jugar la Supercopa (24 de octubre), lo cual creemos que es un poco justo. Creo que podríamos haber buscado otras fechas para que los equipos puedan llegar en las mejores condiciones a ese primer título, pero hay que adaptarse a lo que tenemos”, afirma el entrenador liceísta, Juan Copa, que sumará su décima temporada al timón.

Caras conocidas

Franco Platero no es la única novedad en la plantilla liceísta, que se ha reforzado con el retorno de Edu Lamas para la defensa y ha subido desde el filial al guardameta Eloi Martínez. Tres jugadores que ya conocen la casa, así como la manera de trabajar de Juan Copa. “Son gente de aquí, que ya conoce el ADN nuestro, lo que es ganar y lo que es sufrir con esta camiseta. Para mí no son fichajes, son incorporaciones que han vuelto. Estamos muy contentos de compartir vestuario con ellos y de poder aprender de ellos”, dice Jacobo Copa sobre sus nuevos compañeros. “Es importantísimo. Ya nos conocen. Eloi es de la casa. Edu y Plate ya han estado con nosotros y saben la exigencia que tenemos, hemos ganado títulos juntos y estoy muy contento de que hayan apostado por nosotros porque nos van a dar muchísimo, son jugadores de primer nivel”, añade a este respecto Juan Copa.

Franco Platero, Eloi Martínez y Edu Lamas Germán Barreiros

“Está todo como siempre. Salí hace siete años y la verdad es que cambio, poco. De hecho, al entrar dije ‘huele a Palacio’ porque tiene un olor característico, aquí se respira hockey, es la base del Liceo”, explica por su parte Edu Lamas sobre sus primeras horas de vuelta con el conjunto verdiblanco.

Desconexión

La temporada 2025-26, para bien o para mal, será una para el recuerdo liceísta. El club consiguió una nueva Copa del Rey y fue el mejor equipo de la fase regular, pero no tuvo el final soñado. Tras llegar a ir 2-0 arriba en la final del playoff contra el Igualada, el Liceo terminó cayendo en el quinto partido durante una noche de San Juan que parece gafada para el deporte coruñés.

Casi dos meses después, el equipo vuelve al trabajo con las pilas cargadas tanto a nivel físico para mental. Un verano que para algunos como Jacobo Copa, ha sido el primero ‘normal’ en varios años: “Fue mi primer verano, porque los cuatro anteriores fui con la selección y luego ya iba directo al cole. Fue el primer verano digamos libre que he podido viajar con mis amigos y mi familia. Me ayudaron mucho después de esa noche de San Juan, pero eso ya es historia, ya queda atrás. Soy un friki del hockey, pero me vino muy bien desconectar”, reconoce.

Jacobo Copa durante el primer entrenamiento del Liceo Germán Barreiros

Ahora, el Liceo regresa al trabajo con la ambición que le caracteriza y sin renunciar a nada: “Siempre es muy ilusionante el primer día de pretemporada. Con ganas de empezar a trabajar porque la visión está intacta. Me gusta mucho el equipo, cómo lo hemos estructurado desde la dirección deportiva y creo que va a ser muy competitivo. Le vamos a pedir lo de siempre: intentar luchar por todas las competiciones”, admite Juan.

La primera de ellas se disputará el fin de semana del 24 y 25 de octubre en Olot, donde el Liceo se medirá al Barça en las semifinales de la Supercopa. Por el otro lado del cuadro irán Igualada y Calafell. La OK Liga dará comienzo una semana más tarde con una primera jornada en la que el Liceo visitará al Caldes. El estreno en el Palacio será nada más y nada menos que un nuevo clásico contra el Barça el fin de semana del 7 y 8 de noviembre. “Creo que no hay mejor rival para empezar. Estoy contento de que nos haya tocado el Barça el primer partido en casa, pero nuestro primer objetivo es esa Supercopa el 24 de octubre, que hay que prepararla muy bien, como si fuera ya una final”, dice Jacobo.

Pero antes de eso, el Liceo disputará un total de ocho partidos amistosos de preparación. El primero no se hará esperar y será contra un Ordes recién ascendido a OK Plata el día 11 de septiembre. El 15 visitarán al Lubiáns en Carballo y el fin de semana del 26 y 27 de este mes se desplazarán a Vigo para jugar un triangular con Barcelos y Sanjoanense. Entrando ya en el mes de octubre, los días 2 y 8 también jugarán, aunque los rivales aún están por confirmar. El Liceo cerrará su pretemporada con un ‘ida y vuelta’ ante el Braga, el día 9 en tierras portuguesas y el 17 en el Palacio con un partido que servirá como presentación ante su gente.