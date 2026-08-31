El Liceo abre su campaña de abonados para la temporada 2026-27

4.200 espectadores estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Riazor Quintana

El Liceo ha dado comienzo hoy a su campaña de abonados de cara a la nueva temporada 2026-27. Tras acabar el curso pasado con un título y quedarse a las puertas de otro, el conjunto coruñés espera haber plantado un germen en la sociedad coruñesa que le ayude a crecer también en las gradas.

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Con el lema "Legado de campións, o noso xeito de ser", el Liceo lanza una campaña con la que pretende apelar a la identidad de la ciudad y su gente: "Estar polos teus. Estar polo que amas. Estar hoxe, mañá e sempre". Estas no serán las únicas novedades, ya que también llegarán tanto a nivel de plataformas como de precios.

La venta de entradas ya no será a través de Clubber, sino que se realizará por medio de CompraLaEntrada, "unha empresa especializada na xestión de entradas e abonos, xa que traballa con clubs de diferentes disciplinas deportivas", explica el club. A nivel de precios, los abonos han experimentado una ligera subida y se ha perdido la modalidad de protector en favor de las de sub-25 y desempleado. Además, habrá dos tramos diferenciados con distintos precios.

Primer tramo, del 31/08 al 30/09

Adulto: 60€

Familiar: 100€

Sub-25 y desempleado: 50€

Segundo tramo, a partir del 01/10

Adulto: 70€

Familiar: 120€

Sub-25 y desempleado: 60€

Todas las personas abonadas podrán escoger la zona en la que sentarse a la hora de renovar o hacerse socias. Por 5 euros extra se podrá solicitar el carné en formato físico, que se recogerá en la previa del primer partido de liga en el Palacio (6 o 7 de noviembre contra el Barça). Los socios que sean residentes en Cataluña tendrán la ventaja de solicitar entradas sin coste alguno para los partidos que se diputen en dicha comunidad.

La nueva plataforma de venta permitirá realizar una compra múltiple de entradas, algo que facilitará acudir en grupo a los encuentros. Además, el abono podrá ser cedido a un tercero a través de esta nueva plataforma. La renovación de abonos y las nuevas altas ya se pueden formalizar a través de la web del club.

La temporada pasada el Liceo llegó a superar los mil abonados contando los familiares. Para esta temporada, el club quiere ser ambicioso y buscará intentar llegar a los 2.000 en total. Como viene siendo habitual en las últimas temporadas, también recibirán gente que ha pagado el suplemento de su abono del Deportivo. En esta ocasión han sido alrededor de 4.700 personas, cifra similar a la del curso pasado.