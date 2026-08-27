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Liceo

The Rapants se 'cuela' en la campaña de abonados del Liceo

El club utiliza frases de la canción Cariña de Raposo junto a la imagen de los jugadores en las banderas que anuncian por la ciudad una captación de abonados que arrancará el 1 de septiembre

María Varela
María Varela
27/08/2026 22:26
Cartel de la campaña de abonados del Liceo
Cartel de la campaña de abonados del Liceo
Javier Alborés
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En The Rapants se dividen entre el Dépor y el Celta, pero todos son del Liceo. O Avión ya es un himno en el Palacio de los Deportes de Riazor y parece incluso que habla del equipo, que como dice la letra, coge aviones a Barcelona prácticamente cada dos semanas. Ahora son los versos de la canción Cariña de Raposo los que protagonizan junto a los jugadores la campaña de abonados cuyas banderas ya se pueden ver repartidas por distintos puntos de la ciudad y que arrancará oficialmente el próximo 1 de septiembre, un día después de que el equipo inicie el lunes la pretemporada.

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"E nós vamos a estar"o "Sempre vamos a estar" son las frases que acompañan las fotos de los jugadores y con el eslogan "Legado de campións: o noso xeito de ser". El estribillo continúa "Non che imos deixar" y "Nunca imos marchar". Por un lado, el Liceo es el equipo que siempre está, que lleva cuatro décadas continuas en la élite y levantando títulos. Por otro, es la afición la que no le puede dejar solo ahora después de terminar la Liga con más de cuatro mil espectadores en el Palacio de los Deportes de Riazor.

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Los propios integrantes de The Rapants aprovecharon su concierto en la plaza de María Pita de principios de agosto para lanzar un mensaje a la ciudad de apoyo al equipo coruñés de hockey, mostrando una camiseta y una bufanda en el escenario. A la espera de que el club confirme los pormenores de la campaña de socios, a través del convenio con el Deportivo el Liceo ya cuenta con 1.800 abonados.

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