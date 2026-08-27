El Liceo abre con los reconocimientos médicos la cuenta atrás para el inicio de la pretemporada

Blai Roca pasa el reconocimiento médico en el Hospital QuirónSalud A Coruña Cedida

Ya queda menos para que el Liceo de la temporada 2026-27 eche a rodar. El equipo vuelve a los entrenamientos el próximo lunes 31 de agosto en el Palacio de los Deportes de Riazor, pero hoy inició la cuenta atrás en el Hospital QuirónSalud A Coruña, donde los jugadores pasaron los primeros reconocimientos médicos.

Los jugadores internacionales Blai Roca y Bruno Saavedra, en la preselección de España para los World Skate Games que se disputarán a principio de octubre en Asunción (Paraguay), y el portugués Nuno Paiva fueron los primeros en someterse a las pruebas médicas. Durante los próximos días, el resto de la plantilla hará lo propio como paso previo al regreso a la actividad.

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Los reconocimientos médicos consistieron en una analítica, consulta médica y pruebas de cardiología que garantizan la puesta a punto de los jugadores para comenzar la nueva temporada, y fueron realizados por el doctor Jorge Garrido, cardiólogo del Hospital Quirónsalud A Coruña. El centro médico refuerza otra temporada su compromiso con el Liceo, vigente campeón de la Copa del Rey, mediante la renovación del convenio de colaboración para la prestación de los servicios médicos del club.

El Liceo volverá el lunes a los entrenamientos, el primer día con todos sus efectivos, pero pronto perderá tanto a Roca como a Saavedra, que el 1 de septiembre inician la concentración con la selección española para preparar el Mundial. En la cita en Paraguay también competirá el argentino Franco Platero, una de las incorporaciones de esta temporada, pero en su caso podrá estar varias semanas en la disciplina de Juan Copa antes de tener que marcharse.