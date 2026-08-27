Adiós a José Martinazzo, hermano de Daniel y con quien protagonizó grandes duelos entre Liceo y Reus en los años 80 y 90

José Martinazzo, en un partido en el Palacio de los Deportes de Riazor contra el Dominicos Archivo DXT

José Martinazzo, hermano de la leyenda del Liceo Daniel Martinazzo, falleció este jueves en San Juan a los 65 años de edad. El exjugador argentino tuvo una larga carrera de 15 temporadas en el hockey europeo. Cinco de ellas fueron en las filas del Reus (1987-1992), por lo que los hermanos protagonizaron grandes duelos entre finales de los 80 y principios de los 90, aunque juntos fueron campeones del mundo en 1984 con la selección argentina a la que José llegó a dirigir como entrenador.

El pequeño de los Martinazzo, una familia íntimamente ligada al hockey, era fácilmente reconocible sobre la pista porque como el mayor, se distinguía por su bigote. Apodado como el Torero, también había heredado las habilidades técnicas. Su llegada al Reus fue una revolución. Y en las filas de dos de los equipos más poderosos a nivel nacional, se vieron las caras en numerosas ocasiones, aunque casi siempre la moneda cayó del lado del liceísta.

Hockey y cava en el teatro de los sueños Más información

La primera vez que se enfrentaron fue sobre la pista del Palacio de los Deportes de Riazor en la séptima jornada de la Liga de la temporada 1987-88. Los dos marcaron. Pero el Liceo ganó por 6-2 y cinco de los goles fueron autoría de Daniel por solo uno de José para los suyos. En la vuelta, sin embargo, con un empate a tres como resultado, el pequeño ganó el duelo particular con dos tantos por solo uno de su hermano. En total fueron once los tantos que José Martinazzo anotó contra el Liceo con la camiseta rojinegra en 16 partidos entre Liga y Copa del Rey.

Fallece Fernando Galmán, histórico mecánico del Liceo Más información

La pérdida de José Martinazzo llega un año después del fallecimiento de otro de los grandes mitos del hockey argentino y mundial como Mario Agüero. Representantes de una época en la que el hockey se veía en blanco y que sirvió para que toda una ciudad como A Coruña se enamorara del stick, la bola y los patines.