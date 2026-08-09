Oficial | Eloi Martínez será el segundo portero del Liceo: "Es vivir un sueño"

Eloi Martínez, entre Blai Roca y Martín Rodríguez Carlota Blanco

Martín Rodríguez le pasa el casco a Eloi Martínez. El Liceo oficializa la incorporación del canterano, que sube desde el filial, para cubrir el hueco dejado en la portería verdiblanca por la retirada del coruñés. Martínez es el elegido y compartirá el puesto con Blai Roca. "Con ganas de empezar y de vivir el sueño", asegura en un vídeo publicado por el club en sus redes sociales. Tiene 22 años y firma por una temporada.

El portero dio sus primeros pasos en el mundo del hockey en el Obradoiro, pero también pasó por las categorías de formación del Liceo, a donde llegó en 2015 y permaneció hasta 2022. "Cuando llegué a sénior tenía claro que iba a tener que volar para poder volver", explica en dicha. Durante dos campañas defendió las redes del Escola Lubiáns y el curso pasado fichó por Compañía de María, con quien no llegó a debutar y regresó al Liceo para jugar con el filial en la OK Bronce, aunque tuvo que suplir a Martín Rodríguez en un par de convocatorias (Reus en casa y Noia fuera).

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Su rol es el de segundo portero, porque el puesto de titular es indiscutiblemente para Blai Roca, elegido el mejor de la OK Liga en su puesto la temporada pasada y llamado por la selección española para los World Skate Games. La ausencia del catalán, que el 1 de septiembre tiene que incorporarse a la concentración del equipo nacional, le otorga a Martínez un papel fundamental para la pretemporada.

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El vídeo publicado por el Liceo escenifica ese paso del testigo de coruñés a coruñés. "Veía su camino y pensaba que había cierta similitud", reconoce Martínez. "Llevas toda la vida soñando con esto, ahora te toca defenderlo a muerte", le aconseja Rodríguez. "Liceístas, vamos a cumplir un sueño juntos", concluye el nuevo portero verdiblanco. Es el segundo fichaje confirmado por el club, que también hizo oficial el de Eduard Lamas. El tercero será el del argentino Franco Platero.