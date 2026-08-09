Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Liceo

Oficial | Eloi Martínez será el segundo portero del Liceo: "Es vivir un sueño"

El coruñés se incorpora desde el filial y compartirá el puesto con Blai Roca

María Varela
María Varela
09/08/2026 22:38
La plantilla del Liceo: Arnau Xaus, Dava Torres, Nil Cervera, Bruno Saavedra, Nuno Paiva, César Carballeira, Tombita, Toni Pérez y Jacobo Copa. Abajo, los tres porteros, Blai Roca, Eloi Martínez y Martín Rodríguez
Eloi Martínez, entre Blai Roca y Martín Rodríguez
Carlota Blanco
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Martín Rodríguez le pasa el casco a Eloi Martínez. El Liceo oficializa la incorporación del canterano, que sube desde el filial, para cubrir el hueco dejado en la portería verdiblanca por la retirada del coruñés. Martínez es el elegido y compartirá el puesto con Blai Roca. "Con ganas de empezar y de vivir el sueño", asegura en un vídeo publicado por el club en sus redes sociales. Tiene 22 años y firma por una temporada.

El portero dio sus primeros pasos en el mundo del hockey en el Obradoiro, pero también pasó por las categorías de formación del Liceo, a donde llegó en 2015 y permaneció hasta 2022. "Cuando llegué a sénior tenía claro que iba a tener que volar para poder volver", explica en dicha. Durante dos campañas defendió las redes del Escola Lubiáns y el curso pasado fichó por Compañía de María, con quien no llegó a debutar y regresó al Liceo para jugar con el filial en la OK Bronce, aunque tuvo que suplir a Martín Rodríguez en un par de convocatorias (Reus en casa y Noia fuera).

Oficial | Edu Lamas, nuevo jugador del Liceo: "Me hacía mucha ilusión volver a casa"

Más información

Su rol es el de segundo portero, porque el puesto de titular es indiscutiblemente para Blai Roca, elegido el mejor de la OK Liga en su puesto la temporada pasada y llamado por la selección española para los World Skate Games. La ausencia del catalán, que el 1 de septiembre tiene que incorporarse a la concentración del equipo nacional, le otorga a Martínez un papel fundamental para la pretemporada

Martín Rodríguez y Martín Barrós echan un pulso frente a la redacción de DXT Campeón

Historia de dos Martines

Más información

El vídeo publicado por el Liceo escenifica ese paso del testigo de coruñés a coruñés. "Veía su camino y pensaba que había cierta similitud", reconoce Martínez. "Llevas toda la vida soñando con esto, ahora te toca defenderlo a muerte", le aconseja Rodríguez. "Liceístas, vamos a cumplir un sueño juntos", concluye el nuevo portero verdiblanco. Es el segundo fichaje confirmado por el club, que también hizo oficial el de Eduard Lamas. El tercero será el del argentino Franco Platero.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La plantilla del Liceo: Arnau Xaus, Dava Torres, Nil Cervera, Bruno Saavedra, Nuno Paiva, César Carballeira, Tombita, Toni Pérez y Jacobo Copa. Abajo, los tres porteros, Blai Roca, Eloi Martínez y Martín Rodríguez

Oficial | Eloi Martínez será el segundo portero del Liceo: "Es vivir un sueño"
María Varela
Los jugadores del Liceo tras perder la Liga en los penaltis del quinto partido

Los World Skate Games retrasan la planificación del Liceo
María Varela
El ideal gallego

Oficial | Edu Lamas, nuevo jugador del Liceo: "Me hacía mucha ilusión volver a casa"
María Varela
Toni Pérez, César Carballeira y Dava Torres celebran con el público la victoria en el segundo partido de la final del playoff contra el Igualada

César Carballeira volverá al Palacio como rival en Champions
María Varela