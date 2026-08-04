Los World Skate Games retrasan la planificación del Liceo

Los jugadores del Liceo tras perder la Liga en los penaltis del quinto partido del playoff Quintana

El Liceo acostumbraba a ser uno de los primeros equipos en volver al trabajo, habitualmente la primera semana de agosto como una norma no escrita, casi una tradición. Este año, las vacaciones se alargarán cuatro semanas. Entre que la competición no arrancará de forma oficial hasta finales de octubre, con los World Skate Games de por medio, y un final de temporada complicado que incitaba a la desconexión, Juan Copa no ha citado a los jugadores hasta el próximo 31 de agosto. El club verdiblanco se lo toma con calma, igual que para la campaña de abonados, que arrancará en septiembre.

Y es que en realidad no hay ninguna prisa. El equipo coruñés se despidió de la competición el pasado 23 de junio tras perder en los penaltis el quinto partido de la final del playoff de la Liga contra el Igualada. Completará por tanto más de dos meses alejado de las pistas. Pero pese a ese tiempo extra, el conjunto liceísta tendrá prácticamente otros dos meses para preparar la primera cita del próximo curso, que serán las semifinales de la Supercopa de España que una vez más le enfrentarán al Barça y que disputará el sábado 24 de octubre en Olot. La OK Liga arrancará el fin de semana siguiente (31 de octubre y 1 de noviembre) con visita a Caldes de Montbui.

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Los World Skate Games cambian toda la planificación. El Mundial se disputará en Asunción (Paraguay) en la modalidad de hockey sobre patines del 3 al 10 de octubre en las categorías sub-19 (con el coruñés Hugo Mareque) y la sénior femenina (con la coruñesa María Sanjurjo) y una semanas después, del 11 al 18, la sénior masculina. Pere Varias ha hecho pública una lista de 15 preseleccionados en la que figuran los liceístas Blai Roca y Bruno Saavedra, además del coruñés César Carballeira. El portero y el santiagués serán por tanto baja para el inicio de la pretemporada verdiblanca, ya que tienen que incorporarse el 1 de septiembre al combinado nacional.

El Liceo contará con tres caras nuevas en la vuelta al trabajo, aunque las tres ya conocidas. Uno de los fichajes, el único confirmado hasta el momento por el club, es el del coruñés Eduard Lamas, que regresa a casa siete años después. También estarán el argentino Franco Platero, que ya jugó dos temporadas de verdiblanco, y el tercero es el canterano Eloi Martínez, que compartirá la portería con Roca, aunque con la ausencia del guardameta internacional en la pretemporada, tendrá un papel protagonista en las primeras semanas. Dava Torres, Jacobo Copa, Arnau Xaus, Nuno Paiva y Toni Pérez completan la lista de nombres que iniciarán los entrenamientos.

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De momento todos están de vacaciones y aunque en el club no hay actividad y también retrasa a septiembre el lanzamiento de la campaña de socios (ya tiene casi mil procedentes del Deportivo), no está de brazos cruzados, sino trabajando en nuevo sistema de venta de entradas y abonos. “Esta planificación responde al calendario de la competición, ya que en esta temporada la liga iniciará su actividad a principios de noviembre debido a la celebración del Mundial”, explica en un comunicado en el que adelanta que estudia nuevos métodos más accesibles para la venta de entradas: “El club aprovechará este período para continuar trabajando en la implantación de una nueva plataforma de venta de entradas diseñada para ofrecer un servicio más ágil, cómodo e intuitivo. Esta nueva herramienta permitirá mejorar tanto el proceso de compra de entradas como la tramitación de nuevas altas de abonados, facilitando la gestión de todos los servicios relacionados con la campaña de abonos”. La espera está siendo larga para volver a ver en acción en el Palacio a los verdiblancos.