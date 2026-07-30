Oficial | Edu Lamas, nuevo jugador del Liceo: "Me hacía mucha ilusión volver a casa"

El Liceo confirma el fichaje de Eduard Lamas, que vuelve a casa y se suma al equipo verdiblanco para las dos próximas temporadas. Primera incorporación del conjunto de Juan Copa, con cuatro bajas confirmadas con respecto al último curso: César Carballeira (Porto), Martín Rodríguez (retirado), Nil Cervera (Sporting) y Tombita, del que aún no se conoce su próximo destino. El canterano Eloi Martínez cubrirá el hueco de la portería y el argentino Franco Platero también volverá a vestir de verde procedente del Oliveirense. "A mí siempre me hacía mucha ilusión poder volver al Liceo y surgió la oportunidad. Durante mucho tiempo pensé que a lo mejor no iba a ser posible, pero salió y estoy muy feliz y con mucha ilusión porque se están haciendo las cosas muy bien en el club", indica Lamas.

El jugador coruñés, aunque nacido en Súria (Barcelona) hace 35 años, empezó a jugar en el colegio Liceo y ascendió por todas las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo previo paso por el Cerceda, donde ya coincidió con Juan Copa y Toni Pérez. Después de una primera etapa de cinco años, se marchó al Barça. Allí una grave lesión truncó su trayectoria y regresó dos temporadas después a un Liceo donde ya a las órdenes de Juan Copa, que le había dirigido en su formación, se convirtió en una pieza clave, lo que hizo que le llovieran las ofertas. A los dos años recaló en el Benfica, donde estuvo cuatro, y de allí se fue al Porto, otros tres. Ahora abre su tercera etapa como verdiblanco con una trayectoria más que contrastada en la que figuran 25 títulos, el último, la Champions conquistada con el Porto la temporada pasada.

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"Al Liceo se le escapó la Liga este año, en el último suspiro, y fue una pena porque yo creo que la merecían. Nos vamos a poner a trabajar para intentar ganarla el año que viene, para pelear por todo, porque al final el ADN del Liceo es eso. Y tenemos un equipo muy bueno capaz de pelear por todo. Solo tenemos que poner toda la carne en el asador para hacerlo", dice. Lamas fue uno de los espectadores del fatídico quinto partido del playoff. "La verdad es que la ciudad se volcó. Coruña es una ciudad de hockey. Y el Liceo es el equipo más laureado de Galicia. Se está trabajando muy bien, se está moviendo mucho por todos lados y necesitamos a la gente en el pabellón porque ganar es muy difícil. Llo teníamos todo ahí en el último partido y no pudo ser. Esperamos que para el año con la ayuda de la gente podamos conseguirlo", incide.

Esa derrota marcará inevitablemente la vuelta al trabajo, prevista para finales de agosto porque la competición comienza más tarde, a finales de octubre, por la celebración de los World Skate Games. "El deporte es eso, ganar es muy complicado, y más cuando todos los equipos está en Cataluña, que siempre le da un plus de dificultad al Liceo. Pero yo creo que estamos en el camino, que se está trabajando para cumplir los objetivos, que son ganar y pelear por todos los títulos. Y esa es mi mentalidad y la del resto del grupo", insiste, "tienen que limpiar la cabeza rápido porque la verdad es que la derrota fue dolorosa, pero tiene que estar orgullosos de la temporada que hicieron".

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Deja atrás una etapa en el Porto, destino precisamente de César Carballeira, con el que cruza caminos. "Fueron tres años magníficos. Me he sentido muy querido por la afición y desde el primer día por todos mis compañeros, pero es una etapa cerrada ya. Ahora ya estoy pensando en los próximos objetivos y en el Liceo, que es mi club, el club donde me crié, al que lo debo todo y la verdad es que tengo mucha ilusión ya por empezar la pretemporada, juntarme con los compañeros nuevos e intentar hacer un gran año", apunta.

Eduard procede de una familia con muchos vínculos con el Liceo. Su padre, Eduardo Lamas, que fue Secretario Xeral para o Deporte, presidió el club entre 2005 y 2018. Y su hermano mayor, Josep, es el jugador que más veces vistió la camiseta verdiblanca y el tercer máximo goleador de la historia del club con 510 goles, solo seis menos que los de Jordi Bargalló (516) y con Daniel Martinazzo como único inalcanzable con 661. Por detrás tienen a Dava Torres, todavía alejado, que se convirtió la temporada pasada en el cuarto al superar los 300.

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"Nunca competí con él", señala Eduard sobre su hermano. "La verdad, él hizo su carrera, una carrera brillante. Quizás yo jugué en clubes que es más fácil pelear por conseguir esos títulos grandes, pero yo también hice mi camino y estoy contento con él y creo que él también", continúa. "Ganar tres Champions con el Liceo está al alcance de muy pocos. Están mi hermano, Jordi Bargalló y puede que nadie más. Son leyendas que han dado todo por el Liceo y se les tiene que reconocer por ello. Pero ahora es otra etapa. Y esperemos que ahora vengan leyendas nuevas igual de grandes que las anteriores".