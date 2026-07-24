César Carballeira volverá al Palacio como rival en Champions

Toni Pérez, César Carballeira y Dava Torres celebran con el público la victoria en el segundo partido de la final del playoff contra el Igualada Quintana

El Liceo ha conocido este viernes a los que serán sus seis rivales en la primera fase de la Champions 2026-27. El equipo liceísta se medirá a Calafell (fuera), Benfica (en casa), Braga (fuera), Porto (en casa), Sporting (fuera) e Igualada (en casa).

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Un sorteo que ha dejado varios duelos con alicientes para el Liceo, como el regreso a casa de César Carballeira, que visitará el Palacio con el Porto en la cuarta jornada. En la quinta, los verdiblancos visitarán al Sporting de Nil Cervera, mientras que en la última se reeditará la última final de OK Liga con el Igualada en el Palacio.

La Champions de hockey sobre patines cambia de formato para la próxima temporada. La World Skate Europe pretende reducir el número de partidos que se jugaban en la actualidad, con dos grupos de seis equipos cada uno que alargaba la fase previa durante diez jornadas.

Calendario Champions Hockey WSE

Con el nuevo sistema, que se basa en la primera fase de la competición continental de fútbol, habrá un único grupo formado por los doce clubes que tomen parte en la Liga de Campeones y solo se disputarán seis partidos, determinados en parte por el azar. Sí se mantiene la Final a Ocho que ya se estrenó este curso, a la que pasarán directos los cuatro primeros mientras que los ocho restantes (nadie queda fuera) se lo jugarán a una eliminatoria a ida y vuelta.

La clasificación será única y los cuatro mejores de esta primera fase pasarán directamente a la Final a Ocho en la que estará en juego el título, mientras que del quinto al duodécimo tendrán que jugar una eliminatoria previa al mejor de ida y vuelta en la que estarán en juego los últimos cuatro billetes.

La temporada pasada, el equipo verdiblanco se tuvo que enfrentar al grupo de la muerte en la primera fase, con cuatro equipos portugueses, Benfica, Sporting, Barcelos y Oliveirense, y un italiano, Bassano. Quedó cuarto, lo que le dio un peor cruce en los cuartos de la Final a Ocho que tuvo a Coímbra como escenario. El Porto le eliminó a las primeras de cambio para proclamarse después campeón tras batir al Barça en la final.