El Sporting hace oficial el fichaje de Nil Cervera

Nil Cervera posa con los colores del Sporting de Portugal Sporting CP

Al igual que el de César Carballeira, el nuevo destino de Nil Cervera era un secreto a voces. El jugador catalán ha sido presentado de manera oficial con el Sporting Clube Portugal tras poner punto final a su etapa de dos temporadas con el Liceo.

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Cervera llega así a un equipo de élite europea, que fue campeón de Champions en 2024, es vigente campeón de la Copa de Portugal y que en la liga lusa llegó a la gran final por el título, en la que cedió contra el Benfica por 3-0.

“He trabajado durante todos estos años para llegar a un club como este; es lo que siempre quise y llegar aquí es la culminación de un sueño. Ahora, lo que quiero es quedarme aquí mucho tiempo y poder disfrutar del Sporting CP, un club histórico y muy grande”, declaró Cervera a los medios del club.

En su presentación, Nil también se acordó del Liceo, con el que fue campeón de Copa del Rey esta temporada: “Creo que soy una persona muy madura. Pienso que haber jugado en el HC Liceo durante dos años y ahora venir al Sporting CP me ayuda a crecer a nivel personal, y estoy muy contento.”

“Sentíamos que necesitábamos un jugador que pudiera conducir el balón hacia adelante, con un buen disparo y un buen posicionamiento en el campo, y creemos que ese es el perfil ideal que buscamos en el club. Creo que nos aportará muchas cosas buenas”, declaró por su parte el director de hockey del Sporting.