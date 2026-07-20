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Liceo

El Sporting hace oficial el fichaje de Nil Cervera

El jugador catalán pone fin a su etapa en el Liceo tras dos temporadas de verdiblanco

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
20/07/2026 14:22
Nil Cervera posa con los colores del Sporting de Portugal
Nil Cervera posa con los colores del Sporting de Portugal
Sporting CP
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Al igual que el de César Carballeira, el nuevo destino de Nil Cervera era un secreto a voces. El jugador catalán ha sido presentado de manera oficial con el Sporting Clube Portugal tras poner punto final a su etapa de dos temporadas con el Liceo.

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Cervera llega así a un equipo de élite europea, que fue campeón de Champions en 2024, es vigente campeón de la Copa de Portugal y que en la liga lusa llegó a la gran final por el título, en la que cedió contra el Benfica por 3-0.

“He trabajado durante todos estos años para llegar a un club como este; es lo que siempre quise y llegar aquí es la culminación de un sueño. Ahora, lo que quiero es quedarme aquí mucho tiempo y poder disfrutar del Sporting CP, un club histórico y muy grande”, declaró Cervera a los medios del club.

En su presentación, Nil también se acordó del Liceo, con el que fue campeón de Copa del Rey esta temporada: “Creo que soy una persona muy madura. Pienso que haber jugado en el HC Liceo durante dos años y ahora venir al Sporting CP me ayuda a crecer a nivel personal, y estoy muy contento.”

“Sentíamos que necesitábamos un jugador que pudiera conducir el balón hacia adelante, con un buen disparo y un buen posicionamiento en el campo, y creemos que ese es el perfil ideal que buscamos en el club. Creo que nos aportará muchas cosas buenas”, declaró por su parte el director de hockey del Sporting.

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