Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Liceo

Un Liceo-Barça para abrir boca a la temporada 2026-27

Ambos equipos volverán a disputar un clásico en las semifinales de la Supercopa, en las que ya se midieron el curso pasado

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
17/07/2026 18:59
Toni Pérez e Ignacio Alabart durante el Liceo-Barça
Nuno Paiva e Ignacio Alabart durante el Liceo-Barça
Patricia G. Fraga
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El destino es caprichoso y, ya que no se midieron en los playoffs de la OK Liga 2025-26, ha querido juntar a Liceo y FC Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España de la próxima temporada, que se jugará el fin de semana del 24 de octubre en Olot.

Nuno Paiva y Blai Roca

Nuno Paiva y Blai Roca entran en el mejor quinteto de la temporada de la OK Liga

Más información

La Supercopa será la antesala de las competiciones nacionales y servirá para abrir boca al curso 2026-27 tras la disputa de los World Skate Games de Paraguay. Liceo e Igualada partían como cabezas de serie por ser los vigentes campeones de Copa y Liga, respectivamente. La de los verdiblancos fue la primera bola en salir en el sorteo, quedando encuadrado con su máximo rival en semifinales, el Barça. Por el otro lado del cuadro se medirán Igualada y Calafell.

Liceo y Barça reeditarán de esta manera las semifinales de la temporada pasada en esta misma competición, cuando los blaugrana se impusieron por un contundente 5-2. Al día siguiente ganaron 1-3 al Igualada en la final para sumar el que sería su único título de la temporada 2025-26.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Una acción del CDM-Dominicos de esta temporada

Los equipos coruñeses ya conocen su camino en la temporada 2026-27
Raúl Ameneiro
Toni Pérez e Ignacio Alabart durante el Liceo-Barça

Un Liceo-Barça para abrir boca a la temporada 2026-27
Raúl Ameneiro
4.200 espectadores estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Riazor

El Liceo ya suma más de 1.800 abonados a través del suplemento del Deportivo
Raúl Ameneiro
Nuno Paiva y Blai Roca

Nuno Paiva y Blai Roca entran en el mejor quinteto de la temporada de la OK Liga
Raúl Ameneiro