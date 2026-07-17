Un Liceo-Barça para abrir boca a la temporada 2026-27
Ambos equipos volverán a disputar un clásico en las semifinales de la Supercopa, en las que ya se midieron el curso pasado
El destino es caprichoso y, ya que no se midieron en los playoffs de la OK Liga 2025-26, ha querido juntar a Liceo y FC Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España de la próxima temporada, que se jugará el fin de semana del 24 de octubre en Olot.
La Supercopa será la antesala de las competiciones nacionales y servirá para abrir boca al curso 2026-27 tras la disputa de los World Skate Games de Paraguay. Liceo e Igualada partían como cabezas de serie por ser los vigentes campeones de Copa y Liga, respectivamente. La de los verdiblancos fue la primera bola en salir en el sorteo, quedando encuadrado con su máximo rival en semifinales, el Barça. Por el otro lado del cuadro se medirán Igualada y Calafell.
Liceo y Barça reeditarán de esta manera las semifinales de la temporada pasada en esta misma competición, cuando los blaugrana se impusieron por un contundente 5-2. Al día siguiente ganaron 1-3 al Igualada en la final para sumar el que sería su único título de la temporada 2025-26.