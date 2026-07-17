Un Liceo-Barça para abrir boca a la temporada 2026-27

Nuno Paiva e Ignacio Alabart durante el Liceo-Barça Patricia G. Fraga

El destino es caprichoso y, ya que no se midieron en los playoffs de la OK Liga 2025-26, ha querido juntar a Liceo y FC Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España de la próxima temporada, que se jugará el fin de semana del 24 de octubre en Olot.

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La Supercopa será la antesala de las competiciones nacionales y servirá para abrir boca al curso 2026-27 tras la disputa de los World Skate Games de Paraguay. Liceo e Igualada partían como cabezas de serie por ser los vigentes campeones de Copa y Liga, respectivamente. La de los verdiblancos fue la primera bola en salir en el sorteo, quedando encuadrado con su máximo rival en semifinales, el Barça. Por el otro lado del cuadro se medirán Igualada y Calafell.

Liceo y Barça reeditarán de esta manera las semifinales de la temporada pasada en esta misma competición, cuando los blaugrana se impusieron por un contundente 5-2. Al día siguiente ganaron 1-3 al Igualada en la final para sumar el que sería su único título de la temporada 2025-26.