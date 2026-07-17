Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Liceo

El Liceo ya suma más de 1.800 abonados a través del suplemento del Deportivo

El club verdiblanco lanzará su campaña particular de socios el próximo mes septiembre

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
17/07/2026 14:56
4.200 espectadores estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Riazor
4.200 espectadores estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Riazor
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La masa social del Liceo empieza a tomar forma de cara a la próxima temporada 2026-27, en la que defenderá el subcampeonato liguero y el título de Copa del Rey. Este viernes, el conjunto verdiblanco ha anunciado que ya cuenta con 1.820 abonados a través del suplemento del Deportivo.

Nuno Paiva y Blai Roca

Nuno Paiva y Blai Roca entran en el mejor quinteto de la temporada de la OK Liga

Más información

Esta cifra se corresponde, aproximadamente, con un tercio del total que el Liceo tuvo la temporada pasada. De momento, tan solo es posible hacerse socio del Liceo a través de la campaña de abonados del Deportivo, en un convenio que ya lleva varios años vigente. Las personas que renueven su abono blanquiazul tienen la opción de pagar un suplemento de 5 euros para abonarse también al equipo más laureado del deporte gallego. 

Desde el club verdiblanco valoran de manera positiva la cifra alcanzada hasta ahora, teniendo en cuenta que se está apenas iniciando la campaña. La campaña propia del Liceo todavía tardará en llegar, ya que la liga no dará comienzo hasta el mes de noviembre y los abonos particulares del club apuntan a estar disponibles en septiembre. Esta tarde se conocerá el calendario de la OK Liga.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

4.200 espectadores estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Riazor

El Liceo ya suma más de 1.800 abonados a través del suplemento del Deportivo
Raúl Ameneiro
Nuno Paiva y Blai Roca

Nuno Paiva y Blai Roca entran en el mejor quinteto de la temporada de la OK Liga
Raúl Ameneiro
Participantes y monitores del Campus Lamas

Los hermanos Lamas unen sus fuerzas para formar al futuro
María Varela
Nuno Paiva defiende a Gonçalo Alves en el partido de cuartos de la Champions entre el Liceo y el Porto

El Liceo, ante una nueva Champions con menos partidos
María Varela