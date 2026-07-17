El Liceo ya suma más de 1.800 abonados a través del suplemento del Deportivo

4.200 espectadores estuvieron presentes en el Palacio de los Deportes de Riazor Quintana

La masa social del Liceo empieza a tomar forma de cara a la próxima temporada 2026-27, en la que defenderá el subcampeonato liguero y el título de Copa del Rey. Este viernes, el conjunto verdiblanco ha anunciado que ya cuenta con 1.820 abonados a través del suplemento del Deportivo.

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Esta cifra se corresponde, aproximadamente, con un tercio del total que el Liceo tuvo la temporada pasada. De momento, tan solo es posible hacerse socio del Liceo a través de la campaña de abonados del Deportivo, en un convenio que ya lleva varios años vigente. Las personas que renueven su abono blanquiazul tienen la opción de pagar un suplemento de 5 euros para abonarse también al equipo más laureado del deporte gallego.

Desde el club verdiblanco valoran de manera positiva la cifra alcanzada hasta ahora, teniendo en cuenta que se está apenas iniciando la campaña. La campaña propia del Liceo todavía tardará en llegar, ya que la liga no dará comienzo hasta el mes de noviembre y los abonos particulares del club apuntan a estar disponibles en septiembre. Esta tarde se conocerá el calendario de la OK Liga.