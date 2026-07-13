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Liceo

Nuno Paiva y Blai Roca entran en el mejor quinteto de la temporada de la OK Liga

Los dos jugadores del Liceo están acompañados de Matías Pascual, Marc Carol y Nico Ojeda

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
13/07/2026 20:04
Nuno Paiva y Blai Roca
Nuno Paiva y Blai Roca
Archivo DXT Campeón
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La OK Liga ha hecho oficial el mejor quinteto de la temporada 2025-26, en el que se han colado dos jugadores del Liceo: Blai Roca y Nuno Paiva. Los liceístas están acompañados de Matías Pascual (Igualada), Marc Carol (Igualada) y Nico Ojeda (Lleida), en un quinteto sin presencia del FC Barcelona.

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Tanto Nuno Paiva como Blai Roca llegaron al Liceo el pasado verano, pero no tardaron en convertirse en piezas clave de los esquemas de Juan Copa. El portugués ha sumado 19 goles en total esta temporada, 14 de ellos en la liga regular (junto a 5 asistencias) y los otros 5 durante los playoffs.

Por su parte, Blai Roca ha sido una figura indispensable en el buen hacer del Liceo esta temporada en todas las competiciones. Su gran desempeño bajo los palos ha llevado a los verdiblancos a ser primeros en liga regular, a llegar a la final de la OK Liga y a ser campeones de Copa del Rey. Además, a él a nivel individual le ha servido para recibir una nueva llamada de la selección nacional.

La OK Liga premia así la gran temporada del Liceo, que fue primero en la fase regular de la competición liguera con 60 puntos y tan solo dos derrotas en todo el curso. A pesar de no haber podido poner el broche de oro con el título hace pocas semanas, los verdiblancos firmaron una temporada para la historia en la que sumaron una nueva Copa del Rey a su palmarés.

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