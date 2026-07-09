Los hermanos Lamas unen sus fuerzas para formar al futuro

Participantes y monitores del Campus Lamas Quintana

“Llevábamos muchos años diciendo que queríamos montar algo juntos y nunca dábamos el paso”, dice Eduard Lamas (A Coruña, 1990). Y quizás su vuelta a casa, después de siete años en Portugal entre el Benfica y el Porto, fuera el detonante de que llegara ese momento y naciera el Campus Lamas que comparte con su hermano Josep Lamas (A Coruña, 1981), que se retiró en 2019 como el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Liceo, donde desarrolló toda su carrera profesional (y no profesional) durante dos décadas. “Después de tantos años necesitaba una desconexión del hockey, pero me ha vuelto a picar el gusanillo”, reconoce. Ambos llegaron a coincidir en las filas verdiblancas en dos etapas, una entre 2010 y 2015 y la segunda entre 2017 y 2019. Entre los dos suman casi medio centenar de títulos. Ahora, con roles diferentes dentro y fuera de la pista, unen fuerzas para seguir formando a las nuevas generaciones.

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“Para ser la primera edición y para haberla sacada un poco tarde, la verdad es que estamos teniendo una aceptación muy buena. Se nos apuntaron más de 50 niños, no contábamos con tantos y estamos muy contentos porque además el feedback de los padres y de los niños está siendo muy bueno”, asegura el pequeño de los hermanos, que la próxima temporada volverá al Liceo. Tienen su sede en Bastiagueiro, un entorno privilegiado, porque entrenan en la pista del INEF, bajan a la playa a hacer surf y hacen excursiones por los alrededores. “Lo que queríamos es que no tuvieran demasiado tiempo muerto y la verdad es que están todo el rato haciendo actividades”, aporta Josep. Y, además, con visitas de estrellas del hockey como el portugués Gonçalo Alves y el argentino Ezequiel Mena, jugadores del Porto; como los locales Toni Pérez, Jacobo Copa y César Carballeira; e incluso de otros deportes como el fútbol sala, con el segundo entrenador de ElPozo Murcia Samuel Tojo; y de otros ámbitos, como un guardia civil que dio unas lecciones de ciberacoso. Estos se unen al elenco de entrenadores del que también formaron parte Eloi Martínez (Liceo), Iván Centoira (Ordes) y Diego Grobas.

“Queremos seguir y hacer tecnificaciones durante el invierno” Eduard Lamas, jugador

“Siempre es bonito volver a trabajar con tu hermano y tenemos un proyecto, estamos dándole unas vueltas a eso, para seguir en el invierno, con más campus y tecnificaciones, porque queremos empezar a trabajar con los niños de una forma un poco más reducida e individual para poder trabajar al detalle e ir puliendo las imperfecciones y haciendo correcciones. Cuando tienes muchos no puedes dar esa atención más individualizada”, comenta Eduard, que está viendo que hay buen nivel en la base coruñesa. “Lo bueno es que tienen mucha voluntad, atienden mucho y tienen ganas de mejorar”, añade.

Los hermanos Josep y Eduard Lamas Quintana

Josep lo corrobora. “Tenemos niños de casi todos los clubes y el nivel es medio alto. Yo la verdad es que me esperaba un poco menos”, apunta sorprendido. “Para mí lo más importante en estas edades es que se lo pasen bien y si pueden aprender algo, perfecto. Pero lo que les queremos transmitir es que esto va de constancia. Si tú trabajas, trabajas, trabajas, vas a mejorar. Y no hay que frustrarse porque algún día no te salgan las cosas o porque pierdas un partido. En esos momentos es cuando más hay que seguir y acabarán viéndose los resultados”, valora.

“Es gratificante trabajar con niños, me ha vuelto a picar el gusanillo” Josep Lamas, exjugador

El mayor señala que el trabajo con los niños “es muy gratificante”, porque “son esponjas”. “En estas edades hay que incidir mucho con el patín, creo que la técnica es un poco más secundaria, porque según van creciendo ya la van cogiendo”, continúa. Cuando él era pequeño, “no había de estas cosas”. “Me acuerdo que en el pueblo del al lado al de mis abuelos, en Cataluña, hacían uno y yo iba con 10 años con niños de 14 ó 15. Cuando era juvenil sí que se empezó, en el Liceo, y ahora hay en todos los lados. A mí me gusta. Se juntan unos con otros y ven otras maneras de enseñar porque no hay un único camino”, concluye.

Monitores del Campus Lamas Quintana

Gonçalo Alves, un invitado de lujo

Gonçalo Alves (en la foto, en el centro) fue uno de los invitados del Campus Lamas, al que visitó el viernes de la semana pasada. El capitán del Porto, donde coincidió las últimas tres temporadas con Edu Lamas (y ahora lo hará con César Carballeira), es considerado uno de los mejores jugadores del mundo y dio una auténtica exhibición en la Final a Ocho de la Champions en la que los blanquiazules levantaron el título.

¿Qué es lo más importante en la etapa de formación de los niños?

Creo que lo más importante en estas edades de formación es inculcar valores antes que enseñar a ganar. El respeto, la humildad, la disciplina, el gusto por el trabajo son la base de todo. El talento ayuda, pero son los valores los que marcan la diferencia a largo plazo, tanto en el deporte como en la vida. Y por encima de todo, que se diviertan haciendo el deporte que les gusta.

¿Qué recomendaría a un niño o niña que quiera llegar a ser profesional?

Que nunca deje de soñar, pero que al mismo tiempo sepa que los sueños solo se consiguen con mucho trabajo. Es necesario ser constante, escuchar a quien sabe más, aprender de los errores y nunca desistir en los momentos difíciles. El camino es largo, pero vale la pena.

¿Influye mucho el entorno del niño? ¿Cómo debería ser este?

El ambiente es fundamental. La familia, los entrenadores y los amigos tiene una enorme influencia. Lo ideal es que el niño tenga personas que le apoyen, pero sin crear una presión excesiva. Es importante dejar que se divierta y que crezca a su ritmo y darse cuenta de que lo más importante es evolucionar como persona y como atleta.

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Termina una temporada en la que levantó la Champions con el Porto. ¿Cómo la valora?

Fue una temporada muy positiva. Conseguimos conquistar la Liga de Campeones y eso es fruto del trabajo de todo el grupo a lo largo del año. Ahora el foco está totalmente puesto en la selección. Representar a Portugal es siempre un enorme orgullo y el objetivo es luchar por el título y dignificar la camiseta.

Portugal, Argentina y España se han alternado los últimos tres títulos mundiales. ¿Cada vez hay más igualdad?

Hoy en día hay mucho más equilibrio. Portugal, España, Argentina e Italia continúan siendo las grandes potencias, y Francia ha evolucionado bastante y ya consigue competir de tú a tú. Eso hace que las competiciones sean mucho más difíciles, pero también mucho más interesantes porque cualquier detalle puede decidir los partidos.