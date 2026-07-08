El Liceo, ante una nueva Champions con menos partidos

Nuno Paiva defiende a Gonçalo Alves en el partido de cuartos de la Champions entre el Liceo y el Porto World Skate Europe

La Champions de hockey sobre patines cambia de formato para la próxima temporada. La World Skate Europe pretende reducir el número de partidos que se jugaban en la actualidad, con dos grupos de seis equipos cada uno que alargaba la fase previa durante diez jornadas. Con el nuevo sistema, que se basa en la primera fase de la competición continental de fútbol, habrá un único grupo formado por los doce clubes que tomen parte en la Liga de Campeones y solo se disputarán seis partidos, determinados en parte por el azar. Sí se mantiene la Final a Ocho que ya se estrenó este curso, a la que pasarán directos los cuatro primeros mientras que los ocho restantes (nadie queda fuera) se lo jugarán a una eliminatoria a ida y vuelta.

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Según este formato, los doce equipos están subdivididos en tres tramos según su ránking. El primero está formado por Trissino (Italia), Porto, Barcelos y Sporting (Portugal); en el segundo iría el Liceo con el Benfica (Portugal), el Barça y el Calafell (España); mientras que para el tercero quedarían el Saint Omer (Francia), el Igualada (España), el Braga (Portugal) y el Bassano (Italia). Cada equipo tiene que jugar seis partidos: dos contra rivales del grupo 1 (uno en casa y uno fuera); dos contra los del grupo 2 (uno en casa y otro fuera) y otros dos con los del tercer tramo, de nuevo en casa y fuera. Será el azar el que determine tanto los enfrentamientos como qué jornadas se jugarán como local y cuáles como visitante. La clasificación será única y los cuatro mejores de esta primera fase pasarán directamente a la Final a Ocho en la que estará en juego el título, mientras que del quinto al duodécimo tendrán que jugar una eliminatoria previa al mejor de ida y vuelta en la que estarán en juego los últimos cuatro billetes.

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En un calendario cada vez más saturado y que se apretará todavía más si cabe porque la próxima temporada empezará a finales de octubre porque a principios se disputan los World Skate Games, este nuevo formato acorta a casi a la mitad los compromisos europeos, de diez a seis, aunque para los que tengan que jugar el play-in, serán ocho y por lo tanto la reducción no será tan notoria. Pero sí que permitirá a los equipos diversificar un poco más las fuerzas entre las competiciones, sobre todo en el caso de quedarse sin opciones de luchar por esos cuatro primeros puestos, porque puede centrarse en el resto y esperar una segunda oportunidad en la eliminatoria.

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Da así un respiro al calendario. El Liceo, por ejemplo, jugó 51 partidos oficiales la temporada pasada y en Europa tuvo una exigencia máxima desde principios de noviembre hasta mediados de abril, incluso con partidos decisivos justo la semana siguiente a ganar la Copa del Rey. Y consiguió la clasificación para una fase final por primera vez en catorce años. No estaba en la lucha decisiva por el título desde que había levantado la última Champions en 2012.

El equipo verdiblanco se tuvo que enfrentar al grupo de la muerte en la primera fase, con cuatro equipos portugueses, Benfica, Sporting, Barcelos y Oliveirense, y un italiano, Bassano. Quedó cuarto, lo que le dio un peor cruce en los cuartos de la Final a Ocho que tuvo a Coímbra como escenario. El Porto le eliminó a las primeras de cambio para proclamarse después campeón tras batir al Barça en la final.