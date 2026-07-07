Matías Pascual se lleva el MVP de la temporada 2025-26

Nil Cervera presionado por Matías Pascual en el partido de semifinales de la Copa del Rey entre el Liceo y el igualada David Valiente / RFEP

Matías Pascual es el MVP de la OK Liga 2025-26. El jugador argentino, de 36 años, fue una de las piezas claves en la gran temporada del Igualada culminada con la conquista del título en el quinto partido de la final contra el Liceo en el Palacio de los Deportes de Riazor. Un premio que reconoce el salto competitivo que le dio a una plantilla con la que prácticamente nadie contaba, que confirma su segunda juventud y que valora su constancia para recuperarse de una gran lesión que le tuvo prácticamente dos años alejado de las pistas.

Porque su carrera estuvo a punto de decir adiós después de que se rompiera la tibia y el peroné en las semifinales del Mundial disputado en su San Juan en 2022. Las imágenes de la lesión son escalofriantes. "Solo pude verlas una vez y después de mucho tiempo", reconocía en una entrevista en DXT Campeón. El Barça esperó por él durante los casi dos años que estuvo en el dique seco, pero finalmente decidió dar por finalizada su etapa, que había comenzado once temporadas antes y donde lo ganó todo.

En ese momento, y ya con 35 años, Pascual podía haberse conformado, optar por volver a casa. Pero sentía que aún le quedaba mucho hockey dentro y quiso darse otra oportunidad. El Igualada le lanzó el anzuelo y lo capturó para un proyecto que llevaba unos años yendo a más, pero que a pesar de dos títulos europeos de la WSE Cup, no terminaba de explotar porque cada año los rivales también pescaban en sus aguas (Eloi y Nil Cervera, Guillem Torrents, Marc Rouzé...). El entrenador Marc Muntané le dio la batuta junto a Marc Carol y, más allá de sus 20 goles, aportó liderazgo e impregnó de competitividad al equipo. El resto ya es historia: primera Liga arlequinada en 29 años.

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Matías Pascual, además, tiene pasado liceísta. "Me gusta recordar de dónde vengo y en el Liceo crecí muchísimo", destacaba en la misma entrevista en este periódico. A Coruña fue su punto de entrada en Europa. Llegó cuando tenía tan solo 20 años. Estuvo dos temporadas. En la primera, la 2011-12, ganó la Champions. En la siguiente, la 2012-13, llegaron una Supercopa de Europa, la Intercontinental y la Liga (tras el alirón de este año consiguió lo que solo Joan Carles había logrado antes, levantarla con Liceo, Barça e Igualada). Como muchos otros antes que él, hizo las maletas y se

Aina Florenza, MVP de la OK Liga Iberdrola

La OK Liga Iberdrola ya tiene también MVP y es Aina Florenza, una de las artífices del título del Vila-sana. La internacional es posiblemente la jugadora más diferencial del hockey actual y lo demuestran sus 49 goles y 11 asistencias a lo largo de la temporada solo en la competición doméstica.