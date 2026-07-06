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Liceo

Olot acogerá La Supercopa 2026 entre el 23 y el 25 de octubre

El Igualada, campeón de la OK Liga, y el Liceo, ganador de la Copa del Rey, partirán como cabezas de serie de un bombo que completan el Barça y el Calafell

Sergio Baltar
06/07/2026 18:17
Dava Torres en el Liceo-Igualada
Dava Torres, en uno de los partidos de la última final liguera contra el Igualada
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La Real Federación Española de Patinaje otorgó a la ciudad gerundense de Olot la organización de la Supercopa de España, tanto en categoría masculina como en femenina, que se celebrará los días 23, 24 y 25 del próximo octubre en el Pavelló Municipal d'Esports.

La competición reunirá a los mejores equipos nacionales en una edición que volverá a abrir la lucha por los primeros títulos de la temporada. El viernes 23 de octubre se disputarán las semifinales femeninas, el sábado 24 será el turno de las semifinales masculinas y el domingo 25 se celebrarán las dos finales.

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En la Supercopa de España masculina, los cuatro equipos participantes serán el Igualada HC, vigente campeón de la OK Liga, el HC Liceo, campeón de la Copa del Rey y subcampeón del torneo liguero; el Barça y el Calafell, clasificados como siguientes mejores equipos de la OK Liga. El Igualada y el Liceo partirán como cabezas de serie.

El equipo azulgrana defiende el título conquistado en Igualada tras superar en la final al equipo anfitrión por 3-1. En semifinales había batido con bastante claridad (5-2) al Liceo, que ha ganado tres veces esta competición (2016, 2018 y 2021). 

Por su parte, la Supercopa  Femenina contará con la presencia del CP Vila-sana, campeón de la OK Liga; el CP Fraga, el Gijón HC y el HC Palau, clasificados por sus posiciones en la competición liguera. El Vila-Sana y el Fraga, este como subcampeón del torneo de la regularidad, serán los cabezas de serie.

Los emparejamientos de semifinales se conocerán durante el sorteo de las ligas, todavía sin fecha confirmada, donde quedará definido el camino hacia el primer gran título de la temporada 2026-27.

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