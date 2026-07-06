Dos liceístas y un coruñés se cuelan en la prelista de España para los World Skate Games

Bruno Saavedra celebra un gol del Liceo contra el Lleida Carlota Blanco

La Real Federación Española de Patinaje (RFEP) ha hecho oficial la prelista de quince jugadores de cara a los World Skate Games del próximo mes de octubre en Paraguay. En esa primera convocatoria para la selección española han entrado dos jugadores del Liceo, Bruno Saavedra y Blai Roca, y varios ex que ahora juegan lejos de A Coruña, César Carballeira, Marc Grau, Pau Bargalló y Pol Manrubia.

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Blai Roca y César Carballeira ya son unos habituales del combinado nacional, no así Bruno Saavedra, que se estrena en una convocatoria de la selección absoluta. El santiagués ha sido una de las sensaciones de la OK Liga esta temporada. Fue el tercer máximo anotador del playoff por el título con 9 goles, a los que sumó 6 asistencias.

En la fase regular, sus números fueron más discretos, con 10 goles y 2 asistencias. Pero su actuación más estelar llegó durante la Copa del Rey que conquistó el Liceo, cuando fue capaz de anotar 4 goles, 3 de ellos en la gran final contra el Calafell, donde firmó una exhibición ofensiva.

Por su parte, César Carballeira se une a la lista de coruñeses que han recibido este verano la llamada de sus respectivas selecciones españolas: María Sanjurjo (Fraga) con la absoluta femenina, Hugo Mareque (FC Barcelona) con la sub-19 y Pedro García (Dominicos) con la sub-17. No estará, sin embargo, el también coruñés Ignacio Alabart (FC Barcelona) con la absoluta masculina.

A pesar de que la competición no dará comienzo hasta el 11 de octubre (y acabará el 18), el seleccionador español, Pere Varias, ya ha dado a conocer los quince nombres que entran en esta primera lista de cara al torneo. Como porteros están convocados Blai Roca, Càndid Ballart y Guillem Torrents. Como jugadores de campo están citados Nil Roca, Pau Bargalló, Marc Grau, Eloi Cervera, Iván Morales, Bruno Saavedra, César Carballeira, Pol Manrubia, Guillem Jansà, Sergi Folguera, Biel Llanes y Marc Carol.

El sorteo de la competición dejó a España encuadrada en el Grupo A junto a las selecciones de Portugal, Italia y Andorra. En el grupo B jugarán Chile, Francia, Angola y Argentina. El combinado nacional es el vigente campeón de los World Skate Games, título que conquistó en el año 2024 cuando se impuso por 2-1 en la final a Argentina.