El Porto hace oficial el fichaje de César Carballeira: "Es una nueva etapa en mi vida"

César Carballeira posa en las instalaciones del Porto FC Porto

Era un secreto a voces, pero ahora ya es oficial: César Carballeira es nuevo jugador del FC Porto. El campeón de Europa se refuerza así con uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, que pone fin a una exitosa etapa en el club de su vida, el Liceo. Con el equipo luso ha firmado un contrato que le vincula durante las próximas tres temporadas, hasta el año 2029.

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"Estoy muy feliz de estar aquí y de poder representar estos colores. Espero poder traer muchas alegrías a este club. Cuando te llama un club tan grande como este... Es una nueva etapa en mi vida, con nuevos retos en un país diferente, di el paso y estoy muy feliz de estar aquí", afirmó el coruñés en sus primeras declaraciones como jugador del Porto.

"Afronto esta experiencia con gran entusiasmo. Es un nuevo reto y, si no lo hiciera ahora, nunca lo haría. Espero poder brindar mucha alegría a todos. Sé que estoy en un club muy grande que aspira a ganar todos los títulos. Mi aspiración es la misma que la del club, ganar todos los títulos posibles", añadió César.

En el club luso se reencontrará con viejos conocidos que le harán la vida más fácil en su nuevo equipo: "Sé que me ayudarán mucho en los primeros meses a adaptarme. Mali (Xavi Malián) es un amigo de muchos años, al igual que Carlo (Di Benedetto). Pol (Manrubia) es más reciente. Vengo con muchas ganas de compartir esto con ellos".

Carballeira, que no pudo despedirse del Liceo con el título de OK Liga, terminó el vídeo de presentación con el Porto con una promesa para su nueva afición: "Lo daré todo en cada entrenamiento y en cada partido, defenderé estos colores. Lucharé cada día para ganar".