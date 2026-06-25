Arnau Xaus, Dava Torres, Nil Cervera, Bruno Saavedra, Nuno Paiva, César Carballeira, Tombita, Toni Pérez y Jacobo Copa. Abajo, los tres porteros, Blai Roca, Eloi Martínez y Martín Rodríguez Carlota Blanco

Tendrán que pasar días, posiblemente semanas y meses, para que el Liceo pueda sanar la herida que ha supuesto perder la Liga en los penaltis del quinto partido de la final. La temporada iba para histórica y tres partidos finales no pueden borrar de un plumazo todo el trabajo previo que finalmente solo tuvo como recompensa la Copa del Rey. En la victoria, y en la derrota, estos han sido los doce artífices de que durante diez meses la afición verdiblanca pudiera soñar en grande.

Martín Garaboa, tras la derrota en un Palacio de los Deportes que registró una gran entrada Quintana

1. Martín Rodríguez (A Coruña, 1994). Capitán sin brazalete y un líder en el vestuario, sus funciones fueron más allá de las meramente deportivas en las que no disfrutó de muchos minutos, pero sí que estuvo preparado para aprovechar la oportunidad cuando salió a la pista. Deja el Liceo y el hockey en lo más alto. Y con el respeto unánime de la comunidad.

Nil Cervera celebra su gol en el segundo partido de la final ante el Igualada Quintana

2. Nil Cervera (Igualada, 2003). Brilló por momentos, se apagó en otros, pero dejó muestras del jugador total que está llamado a ser: rápido, con disparo, buena visión, capacidad defensiva y potencia física, además de seriedad y compromiso con el trabajo diario. Sus dos temporadas en el Liceo dejan huella. Subió el nivel. Se va al Sporting.

Arnau Xaus celebra un gol Quintana

3. Arnau Xaus (Pla del Penedés, 1997). La elegancia de lo sencillo. La clase personificada en un tío normal, que no va de nada ni se cree más que el resto. Menos goleador que en su primera temporada, la pasada, pero todavía en números por encima de los veinte. Le fallaron las últimas faltas directas que hubiesen supuesto la guinda al espectáculo. El año que viene , más y mejor.

César Carballeira celebra un gol esta temporada contra el Oliveirense Javier Alborés

5. César Carballeira (A Coruña, 1996). Imposible condensar en estas líneas lo que es, significa y el vacío que deja. Al escudo le podrían poner su cara que no habría ni una objeción en una consulta popular como la del Deportivo. De casa, o Neno do Cole, pasó por todas las categorías y siente esa camiseta como si la llevara tatuada. Y además, el mejor jugador del mundo en lo suyo.

Jacobo Copa celebra su gol contra el Calafell Javier Alborés

7. Jacobo Copa (A Coruña, 2006). No escatima ni un solo esfuerzo. Si hay que ir contra la valla con el más grande del equipo contrario, se va. Parece que lleva toda la vida jugando en el Liceo pero solo acaba de cumplir 20 años. Se dice que es el futuro. No olvidemos que es presente. Otra temporada de aprendizaje por las buenas y por las malas.

Dava Torres celebra uno de sus tres goles en el segundo partido de la final liguera Quintana

8. Dava Torres (A Coruña, 1994). Defendió. Asistió. Lideró. Marcó. Incluso cuando más se le necesitaba, pero el hundimiento del equipo en los tres partidos finales también se lo llevó a él por delante, candidato al MVP si se hubiese ganado la Liga. Para el curso que viene pierde a sus dos escuderos pero ya está empezando a ganar otros. Por muchos años, capitán.

Nuno Paiva celebra su gol contra el Bassano Patricia G. Fraga

11. Nuno Paiva (Póvoa de Varzim, 1994). Primer año en el que demostró toda su calidad. Y aún puede dar algo más con u físico privilegiado, un patín rapidísimo y una potencia determinantes. Terminó el curso tocado y se notó en los partidos finales. Adoptó diferentes roles, adaptándose a las necesidades del equipo: versatilidad. Un comodín. Un as.

Bruno Saavedra celebra uno de sus goles contra el Calafell en el primer partido del Liceo de las semifinales del playoff Javier Alborés

13. Bruno Saavedra (Santiago, 2005). La explosión de un jugador que puede marcar una época y que seguirá haciendo disfrutar dos años más a la afición verdiblanca. Alcanzó el grado de maduración en el final de la temporada con goles y asistencias y evitando errores que en el pasado le habían costado ser más regular. Acumulando aprendizajes.

Blai Roca, portero del Liceo, en el Palacio de los Deportes de Riazor Javier Alborés

20. Blai Roca (Arenys de Munt, 1997). Serra había dejado el listón muy alto y no ha necesitado más que una temporada para situarse a la altura de los grandes porteros de la historia liceísta. Sin ser el menor goleado, está cuando tiene que estar, se crece en lo momentos importantes y cuando el equipo más lo necesita. Reflejos de lince y personalidad, la bola parada se le resiste.

Fran Torres, Tombita, en el Palacio de los Deportes de Riazor Germán Barreiros

44. Tombita (Mendoza, 2004). Volvió a casa después de una exitosa cesión en el Lleida. Pero tuvo la mala suerte de empezar el año lesionado, lo que fue un lastre a la hora de reengancharse a un equipo que ya iba lanzado. Pese a ello, ni una sola mala cara, ni un solo reproche y trabajando día a día como el que más. Se marcha a buscar esa oportunidad que se merece.

Toni Pérez, en un partido de esta temporada Quintana

57. Toni Pérez (Oviedo, 1990). Volvió después de ocho temporadas en el Sporting y ya con 35 años. Cuando estaba en su mejor momento se lesionó, lo que le obligó a parar dos meses y perderse la Copa. Fue un lastre para él para el final de la temporada, en el que ha tenido un rol menos importante en la pista, pero fundamental de liderazgo. Conecta con la grada por su entrega.

Juan Copa durante el segundo partido de la final entre Liceo e Igualada Quintana

Entrenador. Juan Copa (A Coruña, 1970). Es el cerebro que todo lo mueve. Pone el alma en dirigir al equipo y exige al mismo nivel que da, exprimiendo al máximo a cada jugador. Seguramente le ha tocado vivir el día más duro de su carrera y habrá repasado mil veces en su cabeza dónde se empezó a torcer todo. Pero de esto también se aprende y se vuelve más fuerte.