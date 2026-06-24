O Neno do Cole cierra un ciclo entre lágrimas

César Carballeira es aplaudido por sus compañeros al abandonar la pista Quintana

Desde que el pasado 3 de febrero cayó la bomba, pocos días antes de que cambiara de década y cumpliera los 30, nadie quería que llegara este día. Pero el reloj no se puede detener y, aunque se estiró todo lo que podía el calendario, inevitablemente ocurrió: César Carballeira jugó su último partido en el Palacio de los Deportes de Riazor con la camiseta del Liceo. Por lo menos, durante un tiempo, todavía indeterminado. Ya se marchó una vez, al Reus, y volvió a casa dos años después. Así que ahora pone rumbo al Porto mientras muchos ya intentan ponerle la fecha de regreso. Porque el tamaño del vacío que deja es incalculable. Deportivo, porque es el mejor del mundo en lo suyo. En el vestuario, en el que Dava Torres pierde a su mano derecha y también a la izquierda con la retirada de Martín Rodríguez. Y a nivel humano, por todo lo que representa: coruñés, el representante del orgullo de la casa, canterano desde que empezó a patinar en el patio del colegio y pasó por todas sus categorías base hasta triunfar y llegar a lo más alto. Bicampeón de Liga (2013 y 2022) y de Copa (2021 y 2026), completa su palmarés con tres Supercopas de España (2016, 2019 y 2021), una Supercopa de Europa (2013), una Intercontinental (2012) y un oro mundial y dos europeos con la selección española. O Neno do Cole cierra una etapa y se gradúa. O Neno do Cole dice adiós.

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Cuando Nuno Paiva falló el último penalti, el cuarto del Liceo, los jugadores cayeron de rodillas. Ya unos minutos después, César Carballeira y Martín Rodríguez se buscaron y también cayeron al suelo, abrazados, en ese último de los abrazos que querían que fuera con lágrimas de alegría y que finalmente fueron de tristeza. Antes de abandonar la pista, y aunque fuera haciendo de tripas corazón, sus compañeros les hicieron el pasillo y ellos agradecieron al público el cariño de toda una vida. Carballeira se llevó la mano al pecho donde está ese escudo que tantas veces se señaló que por mucho que ya no vaya a defender, lo va a querer toda la vida.

De él poco hay que se pueda decir más. La definición en persona de esa presencia etérea a la que se conoce como ADN verdiblanco. Líder. Un físico privilegiado. Y el mejor jugador en su puesto. Pero el destino le tenía reservado un final, si no inesperado, sí injusto con sus merecimientos y cuanto menos cruel. Le dio tiempo incluso a pasar el testigo. Porque allí sobre la pista de atletismo se dio un abrazo con quien intercambia puesto. Edu Lamas fue su predecesor y ahora, será sustituto. Uno viene del Porto y otro se va a él. Cruce de caminos entre dos coruñeses que escenificaron el choque de manos en Riazor.

Más salidas

La suya no es la única despedida. Otros tres jugadores de la actual plantilla tomarán caminos diferentes. Martín Rodríguez, también coruñés, también salido del colegio (donde la semana pasada recibió un homenaje junto a Carballeira) cuelga las guardas, se retira, para centrarse en su futuro profesional, aprobar las oposiciones a guarda jurado y resistir la tentación de un hockey al que ha dedicado tres décadas de su vida. Este le llevó por Cerceda, Alcobendas, Noisy Le Grand, Saint Omer y Montreaux, pero siempre con el Liceo como una casa que le abría las puertas para volver, aunque le tocara ser suplente. De rodillas, en el centro de la pista, dijo adiós.

Otro que se va es Nil Cervera. Llegó hace dos años desde Igualada, donde había conseguido el premio de jugador revelación de la temporada. Y su trayectoria ha sido ascendente convirtiéndose en un jugador total, todoterreno. Tanto que el mercado portugués no tardó en poner los ojos sobre él. No se puede competir contra determinadas ofertas, como la del Sporting, que además pagó su cláusula. Y por último, Tombita, que no ha tenido los minutos que necesitaba, quería e incluso merecía tras un año brillante cedido en Lleida, pero llegar lesionado y tener que subirse al tren en marcha tiene sus complicaciones. Así que se va a buscar su oportunidad, a seguir creciendo porque cualidades le sobran, sin cerrar ninguna puerta.