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Diario de Ferrol

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Liceo

Dava Torres: "Éramos merecedores de esta Liga; tuvimos ocasiones para ganar el partido"

“Ahora hay que sacar humildad, de todo se aprende”, razona el capitán del Liceo

María Varela
María Varela
24/06/2026 11:46
Dava Torres en el Liceo-Igualada
Dava Torres en el Liceo-Igualada
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El capitán del Liceo, Dava Torres, atendió a la prensa después del cruel desenlace del título en Riazor. “Estamos jodidos, pero el deporte es así. Nosotros pensábamos en otro desenlace, pero el deporte es así. Acabamos a penaltis porque hay mucha igualdad. Todos pensábamos que el final sería otro después de las dos palizas que les metimos aquí. Ahora hay que sacar humildad y de todo se aprende. El partido fue muy cerrado. Ellos se ponen por delante dos veces y conseguimos empatar y tuvimos ocasiones para marcar algún gol más. Éramos merecedores de esta Liga”, aseguró. 

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“Hoy (por ayer) perdimos, pero se ve un equipo que estuvo a tope en todo. En Igualada fue muy difícil la eliminatoria, también emocionalmente. Fuimos superiores en muchos momentos, pero también es cierto que fuimos a remolque. No podemos olvidar todo lo que hicimos este año”, analizó.

El jugador coruñés era consciente de que era una noche difícil para los liceístas. “Todas las emociones son válidas. Todas ayudan. La alegría, la tristeza... hoy toca estar triste y es normal que haya gente enfadada. Toca poner fin a esa emoción y para eso tenemos un verano por delante. Este año ganamos dos títulos, la Copa del Rey y esta afición, y es una pena que no consiguiésemos el triplete con la Liga. Hay muchas cosas positivas también para analizar”, admitió.

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Por último, se acordó de César Carballeira y Martín Garaboa, que disputaron su último partido como liceístas después de toda una vida vestidos de verde y blanco. “Son mis amigos de la infancia y me hubiese gustado otro final”, reconoció el capitán liceísta.

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