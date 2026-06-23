Las cinco claves que pueden marcar la final de las finales entre el Liceo y el Igualada

Los jugadores del Liceo celebran un gol en el segundo partido de la final contra el Igualada disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor Quintana

Controlar las emociones. Leer los momentos de los partidos. Mantener el nivel todo el año. El factor pista (por el público y por la superficie). Y pasar página de todo lo sucedido en los cuatro partidos previos, sobre todo las dos últimas derrotas. Son las cinco claves que Ramón Canalda, entrenador y exportero liceísta considera que pueden marcar la final de las finales entre el Liceo y el Igualada, que hoy dirimirán el título de la OK Liga en el Palacio de los Deportes de Riazor (20.30 horas). “Va a ser un partido en el que prime el aspecto mental”, subraya el técnico, que acaba de conseguir el ascenso a la OK Plata con el Escola Lubiáns.

1. Control de emociones. “Lo primero es controlar las emociones”, empieza. “El Liceo salió de aquí a full y ahora es el Igualada el que viene a full”, explica y habla de evadirse de todo lo extradeportivo. “Tienen que estar centrados en lo que tienen que hacer. Jugar al hockey y ya está”, añade el catalán asentado en A Coruña desde hace más de tres décadas.

2. Leer los momentos del partido. Para él, la segunda de esas claves es saber leer los momentos del partido porque “los dos equipos llegan muy exigidos a nivel físico y mental” y eso va a provocar que haya “altibajos”. Por eso, “hay que aprovechar los momentos altos, como hizo el Liceo en casa en los dos primeros partidos, y minimizar riesgos en los momentos bajos”.

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3. Mantener el nivel de todo el año. Como tercer pilar para afrontar esta final, Canalda recuerda que es vital “mantener el nivel de todo el año”, en el que el Liceo, que no perdió ningún partido en el Palacio de los Deportes de Riazor, dio una imagen muy solvente y ha completado una temporada “muy completa”.

4. Factor pista. El cuarto punto es el más evidente, que es el factor pista. Los dos equipos lo hicieron efectivo y por eso está empatada la final. “Les Comes es una pista muy complicada. El Liceo sufrió allí, pero seguro que el Igualada también va a sufrir aquí”, dice. “Primero porque hay un componente que es el de la superficie. Aquí es parqué y allá es terrazo. Y aunque parece que no, influye mucho en el juego”, sostiene. “Y eso que el Liceo no jugó mal, sobre el todo el segundo partido. Pero cuando estaba mejor, encajó dos goles en dos errores defensivos y el final ya fue muy exigente físicamente”, valora.

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5. Pasar página. Pero eso ya es agua pasada. Y ahí entra la quinta y definitiva clave del quinto y definitivo partido: “Pasar página”. “No vas a solucionar nada pensando en lo que pudo haber sido”, continúa. “Solo Copa, que habrá revisado los errores que se pudieron cometer para no repetirlos. Pero los jugadores tienen que resetear y olvidarse de fricciones, porque eso te saca del partido”. “Ahora ya no hay margen de error. Son muchos meses de competición, mucha tensión acumulada y ahora sí que sí ya solo queda mañana (por hoy)”, concluye.