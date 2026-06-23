Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Liceo

Las cinco claves que pueden marcar la final de las finales entre el Liceo y el Igualada

Ramón Canalda, exportero verdiblanco y ahora entrenador, analiza el partido en el que se decidirá el título de la OK Liga

María Varela
María Varela
23/06/2026 05:00
Los jugadores del Liceo celebran un gol en el segundo partido de la final contra el Igualada disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor
Los jugadores del Liceo celebran un gol en el segundo partido de la final contra el Igualada disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Controlar las emociones. Leer los momentos de los partidos. Mantener el nivel todo el año. El factor pista (por el público y por la superficie). Y pasar página de todo lo sucedido en los cuatro partidos previos, sobre todo las dos últimas derrotas. Son las cinco claves que Ramón Canalda, entrenador y exportero liceísta considera que pueden marcar la final de las finales entre el Liceo y el Igualada, que hoy dirimirán el título de la OK Liga en el Palacio de los Deportes de Riazor (20.30 horas). “Va a ser un partido en el que prime el aspecto mental”, subraya el técnico, que acaba de conseguir el ascenso a la OK Plata con el Escola Lubiáns. 

1. Control de emociones. “Lo primero es controlar las emociones”, empieza. “El Liceo salió de aquí a full y ahora es el Igualada el que viene a full”, explica y habla de evadirse de todo lo extradeportivo. “Tienen que estar centrados en lo que tienen que hacer. Jugar al hockey y ya está”, añade el catalán asentado en A Coruña desde hace más de tres décadas. 

2. Leer los momentos del partido. Para él, la segunda de esas claves es saber leer los momentos del partido porque “los dos equipos llegan muy exigidos a nivel físico y mental” y eso va a provocar que haya “altibajos”. Por eso, “hay que aprovechar los momentos altos, como hizo el Liceo en casa en los dos primeros partidos, y minimizar riesgos en los momentos bajos”. 

Fiesta completa en el Palacio, con gran ambiente en la previa y celebración en las gradas

Operación 'Estoupa Palacio': el Liceo se juega la Liga en Riazor

Más información

3. Mantener el nivel de todo el año. Como tercer pilar para afrontar esta final, Canalda recuerda que es vital “mantener el nivel de todo el año”, en el que el Liceo, que no perdió ningún partido en el Palacio de los Deportes de Riazor, dio una imagen muy solvente y ha completado una temporada “muy completa”. 

4. Factor pista. El cuarto punto es el más evidente, que es el factor pista. Los dos equipos lo hicieron efectivo y por eso está empatada la final. “Les Comes es una pista muy complicada. El Liceo sufrió allí, pero seguro que el Igualada también va a sufrir aquí”, dice. “Primero porque hay un componente que es el de la superficie. Aquí es parqué y allá es terrazo. Y aunque parece que no, influye mucho en el juego”, sostiene. “Y eso que el Liceo no jugó mal, sobre el todo el segundo partido. Pero cuando estaba mejor, encajó dos goles en dos errores defensivos y el final ya fue muy exigente físicamente”, valora. 

Quedada de la afición del Liceo para ver el partido en La Cueva

Plan doble en Riazor para la afición del Liceo en San Juan

Más información

5. Pasar página. Pero eso ya es agua pasada. Y ahí entra la quinta y definitiva clave del quinto y definitivo partido: “Pasar página”. “No vas a solucionar nada pensando en lo que pudo haber sido”, continúa. “Solo Copa, que habrá revisado los errores que se pudieron cometer para no repetirlos. Pero los jugadores tienen que resetear y olvidarse de fricciones, porque eso te saca del partido”. “Ahora ya no hay margen de error. Son muchos meses de competición, mucha tensión acumulada y ahora sí que sí ya solo queda mañana (por hoy)”, concluye. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Bruno Saavedra pasa por encima de Arnau Martínez, portero del Igualada, en el primer partido de la final del playoff disputado en el Palacio de Riazor

Previa | 'Noite meiga' en Riazor
María Varela
Los jugadores del Liceo celebran un gol en el segundo partido de la final contra el Igualada disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor

Las cinco claves que pueden marcar la final de las finales entre el Liceo y el Igualada
María Varela
La afición del Igualada increpa a Dava Torres en el cuarto partido de la final

Un infierno en Les Comes que enciende la hoguera
María Varela
Fiesta completa en el Palacio, con gran ambiente en la previa y celebración en las gradas

Operación 'Estoupa Palacio': el Liceo se juega la Liga en Riazor
María Varela