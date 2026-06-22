Un infierno en Les Comes que enciende la hoguera

El Liceo dice basta. A las amenazas. A la violencia. A las intimidaciones. Y a las situaciones vividas durante los dos últimos partidos disputados contra el Igualada en Les Comes, que se saldaron con sendas derrotas. El club verdiblanco denunció en un comunicado los incidentes que se produjeron al término del encuentro del domingo que afectaron a familiares y seguidores verdiblancos que habían acudido al pabellón a animar a su equipo y que fueron acorralados e increpados por parte del Front Tauró, el mismo grupo que originó una pelea con los jugadores en el encuentro de Liga en Riazor. Testimonios dan fe de lo ocurrido al finalizar el duelo del domingo. "Y menos mal que perdimos. Porque si llegamos a ganar... ¿Qué es lo que se hubiese montado?", reflexionan.

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Miembros de la expedición liceísta desplazada a Igualada confirman los hechos sucedidos durante todo el fin de semana, pero en especial el domingo. “El viernes al principio fue normal. Pero según fue subiendo la tensión del partido ya empezó a haber comportamientos como zarandear el banquillo, lanzamiento de cerveza, de escupitajos y alguna situación incómoda con los no convocados”, explican fuentes del club, “pero nos fuimos del pabellón para el hotel sin problema una vez finalizado el partido”. Todo cambió para el domingo. “Creo que la publicación de Hockey Cátedra (una cuenta especializada) de un lance de juego entre Toni Pérez y un jugador del Igualada cuando estaba celebrando el gol, lo encendió todo”, opinan.

“El domingo cuando llegamos nos tiraron una bengala que a nosotros nada, pero casi le da a un niño que estaba por allí jugando”, recuerdan. “Y ya en el partido la seguridad privada pasaba absolutamente de todo”. Aunque lo peor ocurrió al final. “Nosotros estábamos en el túnel de vestuarios y vimos como unos treinta del Front Tauró se iban a por un grupo de 15 ó 20 de nuestros aficionados que estaban esperando en la grada y que eran sobre todo familiares de jugadores que se sintieron acorralados. Les lanzaron una silla, les increparon, insultaron, escupieron... Los Mossos ya se habían ido y los refugiamos en el túnel, pero al final tuvo que venir la policía local”, relatan.

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Coincide con los testimonios de dos aficionados liceístas presentes en la grada de Les Comes. Una es Anna Fraguas, residente en Cataluña y que acompaña al equipo coruñés en muchos de sus partidos fuera de casa. “No sé si es la peor situación que viví, porque en Voltregà también fue muy duro, pero sí de las peores”, explica. “No habíamos ni entrado y ya nos estaban insultando. En cuanto nos veían, cantaban y nos hacían peinetas”, se queja. “Hubo lanzamiento de monedas, cervezas y hasta una lata nos tiraron. Y en la calle seguían”, relata.

Desde A Coruña se desplazó Miguel Carral, de la Peña Barullo, con su mujer y su hijo. “No es un ambiente sano el que hay allí”, resume. “Dentro de la pista es un acoso constante a jugadores, sin parar de gritarles, se les ponen a medio metro... son situaciones incomprensibles”, dice. “Mi mujer y mi hijo se marcharon antes y les tiraron de todo. Yo me quedé y tuve que acabar saliendo por el pasillo de vestuarios porque nos estaban esperando en la puerta”, continúa y se pregunta: “¿Por qué no se aplican normas de Antiviolencia? Un día va a pasar algo y nos llevaremos las manos a la cabeza. Se vendía alcohol libremente y el aforo estaba superadísimo y los árbitros que no paraban el partido ni ante el lanzamiento de objetos”.

Fue una reflexión que también lanzó Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, a raíz de la propuesta de cierre de Riazor por la invasión tras el ascenso del Dépor: “Las emisiones de Antiviolencia las podían aplicar también a episodios tan desagradables como el de Igualada. No sé si el hockey tiene también su propia comisión antiviolencia pero en cualquier caso hay episodios que son bastante más graves”.