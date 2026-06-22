Operación 'Estoupa Palacio': el Liceo se juega la Liga en Riazor

Fiesta completa en el Palacio, con gran ambiente en la previa y celebración en las gradas QUINTANA

Estoupa Palacio es el lema con el que el Liceo anima a la ciudad para que mañana a las 20.30 horas haga valer el factor pista en el quinto y decisivo partido de la final del playoff contra el Igualada. La Liga está en juego en Riazor, el equipo verdiblanco está a 50 minutos de un doblete histórico y necesita (y merece) un último empujón.

La final llega con 2-2 al Palacio de los Deportes de Riazor después de que cada equipo ganara los dos partidos en sus respectivos feudos. Los dos primeros cayeron claramente de lado coruñés, ambos por 8-2, en un pabellón con más de cuatro mil personas alentando desde la grada. El Igualada empató tras imponerse 5-2 en el tercero y 4-2 en el cuarto, que terminó con incidentes en un Les Comes que también colgó el no hay billetes.

El sexto jugador del Liceo fue el Palacio Más información

Los socios del Liceo como el resto de la temporada tendrán el acceso gratuito y como durante el playoff, podrán solicitar invitaciones para acompañantes. También entrarán gratis los abonados a través del Deportivo. Las entradas para el resto tienen un precio único de 5 euros y ya están a la venta de forma física (única manera de adquisición) en las taquillas del Palacio de los Deportes de Riazor. Hoy lunes, el horario es de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas y mañana martes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30, la hora del partido.