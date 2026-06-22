Operación 'Estoupa Palacio': el Liceo se juega la Liga en Riazor
El club hace una llamada para llenar mañana el pabellón en el decisivo quinto partido de la final contra el Igualada, con entradas a cinco euros ya disponibles en las taquillas del Palacio
Estoupa Palacio es el lema con el que el Liceo anima a la ciudad para que mañana a las 20.30 horas haga valer el factor pista en el quinto y decisivo partido de la final del playoff contra el Igualada. La Liga está en juego en Riazor, el equipo verdiblanco está a 50 minutos de un doblete histórico y necesita (y merece) un último empujón.
La final llega con 2-2 al Palacio de los Deportes de Riazor después de que cada equipo ganara los dos partidos en sus respectivos feudos. Los dos primeros cayeron claramente de lado coruñés, ambos por 8-2, en un pabellón con más de cuatro mil personas alentando desde la grada. El Igualada empató tras imponerse 5-2 en el tercero y 4-2 en el cuarto, que terminó con incidentes en un Les Comes que también colgó el no hay billetes.
Los socios del Liceo como el resto de la temporada tendrán el acceso gratuito y como durante el playoff, podrán solicitar invitaciones para acompañantes. También entrarán gratis los abonados a través del Deportivo. Las entradas para el resto tienen un precio único de 5 euros y ya están a la venta de forma física (única manera de adquisición) en las taquillas del Palacio de los Deportes de Riazor. Hoy lunes, el horario es de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas y mañana martes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30, la hora del partido.