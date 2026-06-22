La afición del Igualada increpa a Dava Torres en el cuarto partido de la final Kiko Lareo / HC Liceo

El Liceo dice basta. A las amenazas. A la violencia. A las intimidaciones. Y a las situaciones vividas durante los dos últimos partidos disputados contra el Igualada en Les Comes, que se saldaron con sendas derrotas. El club verdiblanco denuncia los incidentes que se produjeron al término del encuentro del domingo que afectaron a familiares y seguidores verdiblancos que habían acudido al pabellón a animar a su equipo por parte del Front Tauró, el mismo grupo que originó una pelea con los jugadores en el encuentro de Liga en Riazor. Además, lamenta que el dispositivo de seguridad se viera desbordado y exige una revisión de los protocolos para velar por la seguridad y pide que el martes el liceísmo acuda a la llamada del equipo para animar en el quinto partido dando ejemplo de convivencia y respeto.

"Desde el Hockey Club Liceo condenamos los incidentes registrados al término del partido en Les Comes y queremos trasladar nuestro máximo apoyo a todas las personas que se vieron afectadas por estos hechos", señala en un comunicado remitido a los medios. "Además, el club reitera su compromiso con un deporte basado en el respeto, la convivencia y la seguridad de jugadores, técnicos, familiares y aficionados", añade.

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El Liceo muestra su "preocupación" por lo ocurrido en Les Comes, "donde se produjeron situaciones de tensión, intimidación y comportamientos violentos dirigidos contra familiares de miembros del cuerpo técnico y de la plantilla, así como contra aficionados verdiblancos desplazados para apoyar al equipo, provocados mayoritariamente por miembros de la Peña Front Tauro según pudieron comprobar miembros de la expedición liceísta".

El Liceo continúa poniendo el foco en el dispositivo de seguridad. "A juicio del club, el dispositivo de seguridad privada y las fuerzas de seguridad presentes en la instalación se vio superado por los acontecimientos producidos una vez finalizado el partido, ofreciendo una respuesta insuficiente para garantizar la tranquilidad y protección de los aficionados desplazados. La sensación de nuestros aficionados fue de desamparo. Solicitamos una revisión de los protocolos de seguridad que eviten estas desagradables y peligrosas situaciones", pide.

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Pero también llama a la calma. "La rivalidad deportiva debe quedar siempre sobre la pista. La violencia, la intimidación y cualquier forma de amenaza no pueden tener cabida en nuestro deporte", asegura y pide el apoyo del público coruñés, siempre "a la altura de las circunstancias", para el partido de este martes en el que se decide el título. "El club quiere hacer un llamamiento a toda la ciudad de A Coruña para que una vez más vuelva a teñir el Palacio de verde, dando ejemplo de afición a la altura de las circunstancias como ha mostrado durante toda la temporada, haciendo del martes 23 de junio un día de fiesta para todos en el Palacio. Es nuestro deseo que el Palacio siga siendo un lugar donde poder ir a disfrutar de nuestro deporte en compañía de amigos, familiares y niños. Lamentablemente no ha podido ser así en Les Comes, estamos seguro que será un espectáculo en el Palacio de los Deportes", concluye.