Crónica | Riazor decidirá el martes una Liga que echa fuego

Bruno Saavedra bate a Arnau Martínez en el primer partido de la final del playoff disputado entre el Liceo y el Igualada Germán Barreiros

El Palacio de los Deportes de Riazor decidirá al campeón de la OK Liga el martes, con horario todavía por confirmar, en el quinto partido de la final del playoff entre el Liceo y el Igualada. Tras el 2-0 con el que se fue de A Coruña, el conjunto arlequinado puso el 2-2 en la eliminatoria, en la que el factor pista hasta ahora ha sido fundamental, al ganar el cuarto por 4-2. Una salida en tromba, con dos goles de Matías Pascual en los primeros cinco minutos, y dos acciones calcadas de Marc González en el interior del área cuando los verdiblancos habían conseguido igualar el encuentro, decidieron en un Les Comes que despidió al Liceo entre lanzamiento de objetos. Ahora sí que sí. Cincuenta minutos. A todo o nada.

Si en Riazor el que hizo los cambios entre el primer y el segundo partido fue el Igualada, fue Juan Copa el que buscó las respuestas en el banquillo para salir de inicio. A Carballeira y Torres les acompañaron Nil Cervera, seguramente el más acertado dos días antes ya que es una pista en la que se encuentra como en casa, y Bruno Saavedra en vez de Paiva y Pérez. Pero tampoco surtieron efectos los cambios (como a Marc Muntané en A Coruña) porque el inicio de los locales fue avasallador.

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El Igualada repitió la presión alta, dificultando por un lado la salida de la bola del Liceo y robando continuamente para volver a la carga; y por otro impidiendo que los verdiblancos pudiesen correr, que es como están más cómodos. Fue un inicio parecido al del viernes, pero con la diferencia de que ese día el conjunto coruñés aguantó mucho mejor la envestida. En esta ocasión no sabía por dónde le venían, completamente sobrepasado y en cinco minutos se vio dos goles abajo (y un palo que evitó el tercero). El primero, un gran cañonazo de Matías Pascual. El segundo también del argentino, que tiró a puerta y cogió su propio rechace para batir a Blai Roca, lo que hablaba de la diferencia de intensidad. Carballeira protestó falta previa. Pero los árbitros no señalaron nada. 2-0. Y muy mala pinta.

Juan Copa paró el encuentro. Les dijo a sus jugadores que era lo esperado y que quedaba mucho, que había que aguantar. Pero todo siguió igual y los verdiblancos seguían siendo superados. Tanto que Blai Roca, a la enésima parada, se levantó para abroncar a los suyos. Se debía sentir como ante un pelotón de fusilamiento. Todo el rato llegándole jugadores arlequinados, más o menos solos y si no espor él, como último guardián, la distancia ya hubiese sido insalvable.

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El primer síntoma de recuperación del Liceo fue con un palo de Toni Pérez, el principal blanco de los insultos de la grada local, que se desmarcó en el segundo palo. Marcó un cambio de tendencia, con el Liceo más dominador y el Igualada ya jugándoselo a la contra, como un pase de pista a pista con el que Joel Roma se quedó solo ante un Roca que volvió a responder. Nuno Paiva protagonizaba también algún destello en ataque, pero tuvo que salir otra vez a pista Nil Cervera tras su primer descanso para que volvieran a pasar cosas importantes.

Está crecido ante su exequipo y lo volvió a demostrar al coger un rechace de un disparo de Bruno Saavedra, levantar y picar y sorprender a Arnau Martínez para acercar al Liceo en el marcador. La tuvo prácticamente igual casi a continuación, en una transición en la que intentó la misma jugada, pero mucho más forzado y sin suerte. Aún quedaba show del igualadino, que forzó una azul a Biel Llanes, que le hizo volar contra la valla. En superioridad, el Liceo sacó a sus cañoneros y a Pérez de interior. Y rozó el gol con una bola que dio en el palo y después se quedó sobre la línea. También con un disparo que obligó a lucirse a Arnau Martínez. Pero no pudo aprovechar finalmente los dos minutos con uno más y la recta final del primer tiempo se volvió a calentar con lío en la zona de banquillos. Jueguen, jueguen.

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El Liceo se iba al descanso por detrás en el marcador, pero con otras sensaciones. Y el inicio de la segunda parte lo ratificó, con los verdiblancos dominando, sin pasar apuros y poco a poco acercándose. A Dava Torres no le estaba saliendo nada, pero siempre hay que confiar en que pueda inventarse algo. El capitán, desde la frontal, mandó la bola a la escuadra para el empate. Pero cuando mejor estaba el Liceo, el Igualada golpeó de nuevo. Por partida doble. Y de la misma manera. Pase al interior y Marc González castigando los dos despistes en las marcas. En tres minutos, el trabajo que había costado 25 conseguir, se iba por la borda.

Aunque Juan Copa pidió tiempo muerto y apelaba a que quedaba tiempo y César Carballeira les decía "¡vamos!" a sus compañeros, los coruñeses necesitaban un gol. Y cuanto antes mejor, sobre todo cuando se entró en la recta final, los últimos diez minutos todavía con la ventaja situada en los dos goles y con los dos equipos con nueve faltas. Llegó primero la décima del Liceo.

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Momento clave. Porque Biel Llanes estaba castigando a bola parada y un quinto gol sería la sentencia. Blai Roca evitó que el tres arlequinado viese puerta. Y después llegó la décima de los locales. Otro momento clave. de haber acertado Arnau Xaus. Pero tampoco pudo con Arnau Martínez y todo siguió igual. O peor para el Liceo, porque le quedaba menos tiempo y había dilapidado una opción.

El Igualada hizo honor a lo que había demostrado durante el curso como equipo menos goleado. Se cerró en defensa y entre eso y que los verdiblancos parecía que habían agotado todos los goles en A Coruña, no encontraban la portería. Sí lo hizo Dava Torres, pero su bola fue al palo. Y también lo rozó César Carballeira, ya en los últimos dos minutos en los que el Liceo sacó al portero para atacar con uno más sin efectividad. Mientras pasaban los segundos y Les Comes cantaba al unísono "¡A Coruña oé!".

Igualada 4 - 2 Liceo

Igualada: Arnau Martínez, Marc Carol, Matías Pascual, Joan Ruano y Biel Llanes -cinco inicial-. Miguel Cañadillas, Álex Cardil, Joel Roma y Marc González.

Liceo: Blai Roca, César Carballeira, Nil Cervera, David Torres y Bruno Saavedra -cinco inicial-. Nuno Paiva, Toni Pérez, Arnau Xaus y Jacobo Copa.

Goles: 1-0, m.2: Matías Pascual. 2-0, m.5: Matías Pascual. 2-1, m.13: Nil Cervera. 2-2, m.29: David Torres. 3-2, m.33: Marc González. 4-2, m.36: Marc González.

Árbitros: David Cantos y Alberto Pérez. Mostraron cartulina azul a Biel Llanes y amarilla a Marc Muntané.

Incidencias: Cuarto partido de la final del playoff de la OK Liga disputado en Les Comes ante 1.500 espectadores.