Crónica | El Liceo le da una vida extra al Igualada (5-2)

Nil Cervera, en el partido del Liceo en Igualada, el cuarto de la final del playoff Kiko Lareo / HC Liceo

No iba a ser tan fácil para el Liceo. Porque el Igualada también juega y el efecto Les Comes se dejó notar. Allí, en un ambiente más que hostil, el conjunto dirigido por Juan Copa no gana desde hace más de tres años y perdió por 5-2 y por segunda vez en la temporada pese a que al descanso tenía controlado el partido por 0-1. Pero los verdiblancos no ataron los detalles, esos que marcan las diferencias en ocasiones de este tipo, y poco a poco la balanza se fue decantando de lado arlequinado. Se intercambiaron los papeles con respecto a los dos encuentros en Riazor, donde al Liceo le había salido todo. Ahora eran los del Igualada los que parecían tocados por esa varita, incluso la suerte se alió de su lado, o por lo menos abandonó a los coruñeses, que fallaron dos faltas directas y un penalti, lo que les hizo dejar de soñar con la remontada. Primera bola de título que se escapa, pero todavía sigue con ventaja. El domingo a las 20.30 horas tendrá la segunda.

En Les Comes ya se sabía, o ya se intuía, que el partido no iba a ser igual a los dos anteriores en el Palacio de Riazor. Ya no solo porque en casa, con el aliento de su público y ante un pabellón lleno, los arlequinados, que ya habían demostrado su capacidad de batalla durante todo el año, iban a tener una fuerza extra. Sino también porque no le quedaba otra opción. El Liceo le cedió la bola, le dio la presión de tener que ir a buscar el gol mientras esperaba a la expectativa, viendo por qué derroteros se dirigía el encuentro. Eso hizo que en poco tiempo los locales ya acumulasen tres disparos a puerta por ninguno de los verdiblancos. Tampoco parecían agobiados, era su plan de partido. El primer acercamiento liceísta a la portería defendida por Arnau Martínez fue en el minuto seis, con un tiro lejano de Dava Torres.

Aunque el Liceo también se siente cómodo en ese rol, le estaba incluso costando subir con la bola controlada, perdiendo demasiado rápido la posesión. Y eso suponía que la bola estaba demasiado tiempo rondando la portería de Blai Roca. Cada defensa era celebrada casi como un gol. Como César Carballeira cuando solventó una ocasión clara de gol tras un caño a Nuno Paiva. Las rotaciones permitieron que el Liceo se sacudiera un poco el dominio. Bruno Saavedra siempre es un incordio y siempre se saca de donde parece que no hay disparos a puerta. Nil Cervera también aportó más verticalidad e intentó solucionar los problemas para subir la bola, aunque en defensa le tocó un duelo individual duro frente a Álex Cardil por la diferencia clara de centímetros. Lo solventó bien y tuvo la mejor ocasión de lo que iba de encuentro a pase de Jacobo Copa.

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Que pasaran los minutos sin que pasara nada solo beneficiaba al Liceo porque los locales se podían poner nerviosos, arriesgar más de la cuenta y quedar espacios. Pero el Igualada se mantenía muy agresivo y sobre todo no dejaba que el equipo coruñés pudiera correr, que fue como más daño le había hecho en los dos encuentros previos. Los últimos minutos del primer tiempo tuvieron color verdiblanco. Avisó Nuno Paiva con un tiro al palo. Y Nil Cervera se dejó de miramientos. Como en el segundo partido, como en la Copa, mandó uno de sus misiles directo a puerta que se convirtió en el 0-1. Un gol que hizo daño porque antes del descanso el Liceo pilló su primera transición. La bola llegó a Dava Torres en el segundo palo, pero remató demasiado forzado.

El Liceo estaba a 25 minutos del título y, nada más abrirse la segunda parte pudo rematar. Primero con una falta directa. Torres tiró un caño y se iba directo a puerta, solo, cuando fue derribado. Los árbitros no dudaron. Arnau Xaus salió a tirar la directa, su especialidad, pero falló. Pero no se acabaron aquí sus oportunidades. Porque con una azul a Biel Llanes jugó dos minutos en superioridad. No lo aprovechó de ahí. Y ya se sabe lo que pasa. Cuando se perdona, se paga. A partir de ahí, el partido fue un monólogo del Igualada, que se lo llegó a creer. En menos de un minuto remontó. Primero marcó Matías Pascual, que cogió un rechace de una internada de Joan Ruano, que quedó tendido en el área, justo delante de Blai Roca, tapándole lo justo la visión. Y no estuvo demasiado acertado el portero en un tiro posterior de Miguel Cañadillas, que se le escapó.

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Los dos equipos estaban en nueve faltas y fue primero la del Igualada. Otra ocasión que dejó escapar el Liceo. Xaus intentó lo mismo que había hecho en el Palacio, con el resultado de dos goles. Esta vez Arnau Martínez le adivinó las intenciones. La tendencia ya estaba clara. Más cuando los arlequinados sí acertaron, por medio de Biel Llanes, la directa por la décima falta liceísta. Desde entonces fue una desgracia tras otra para los coruñeses. Volvió a marcar el Igualada en un claro despiste defensivo en un saque entre dos en el que Llanes pasó atrás a Álex Cardil, que remató a gol. Unos castigaban. Otros seguían fallando, como un penalti que Toni Pérez se guisó al recibir un cabezazo por detrás del portero en el área, y se lo comió al tirar demasiado centrado y al muñeco. Joel Roma sentenció con el quinto por más que Nil Cervera recortara al cazar una bola muerta en el área. Porque además vio azul en la recta final y el Liceo terminó en inferioridad. Habrá cuarto. Habrá domingo... Para evitar el martes.

Igualada 5 - 2 Liceo

Igualada: Arnau Martínez, Matías Pascual, Marc Carol, Joan Ruano y Biel LLanes -cinco inicial-. Miguel Cañadillas, Álex Cardil, Marc González y Joel Roma.

Liceo: Blai Roca, César Carballeira, Nuno Paiva, David Torres y Toni Pérez -cinco inicial-. Nil Cervera, Bruno Saavedra, Jacobo Copa y Arnau Xaus.

Goles: 0-1, m.22: Nil Cervera. 1-1, m.32: Matías Pascual. 2-1, m.17: Miguel Cañadillas. 3-1, m.35: Biel Llanes, de falta directa. 4-1, m.37: Álex Cardil. 5-1, m.45: Joel Roma. 5-2, m.47: Nil Cervera.

Árbitros: Iván González y Rubén Fernández. Mostraron cartulina azul a Biel Llanes y Nil Cervera y amarilla a Marc Muntané, Matías Pascual y Arnau Martínez.

Incidencias: Tercer partido de la final del playoff de la OK Liga disputado en Les Comes.