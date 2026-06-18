Los diez jugadores que vistieron las camisetas de Liceo e Igualada

Nil Cervera celebra su gol en el segundo partido de la final ante el Igualada Quintana

No han sido muchos los jugadores que a lo largo de la historia han vestido las camisetas del Liceo y del Igualada. Una rivalidad que llegó a su culmen a finales de los 80 y principios de los 90, que se recupera en la actualidad y que a diferencia con la del Barcelona, no ha tenido demasiados vasos comunicantes, por lo menos de manera directa. Quizás fue porque el primero que hizo las maletas, Joan Carles, no fue visto con buenos ojos. Tampoco el último, Nil Cervera. Pero por el medio hay más ejemplos.

En realidad el que se estrenó en jugar en los dos equipos fue Josep Benito, pero hizo el camino a la inversa. Llegó primero al Liceo procedente del Vic como una joven promesa y estuvo solo una temporada en A Coruña (1985-86) tras la que se fue al Igualada, donde se mantuvo desde 1986 hasta 1990, cuando dio el salto al Barcelona.

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El siguiente fue Joan Carles, que dejó Igualada en la temporada 1989-90, que fue en la que llegó al Liceo para mantenerse cuatro años antes de marcharse al Barcelona, que fue su casa durante otros cinco cursos. En los años 90 hubo un otro caso curioso, el del joven de Ponteareas Juan Carlos Álvarez, conocido como Portu, que completaba las convocatorias del Liceo, iba teniendo oportunidades aquí y allá y en la temporada 1990-91 fichó por el Igualada. Solo estuvo un año y después se fue al Cerdanyola.

Solo un año estuvo también Guillem Cabestany en el Liceo (1997-98). El actual entrenador del Calafell y exseleccionador nacional puso después rumbo a Noia y de ahí, al Igualada, donde permaneció entre 1999 y 2005. Allí coincidió con Jaume Llaverola, que defendió la portería igualadina entre 1995 y 2004, un periodo en el que se cansó de perder finales, de la Copa del Rey y de la Champions, contra el Liceo. Así que previo paso por Lloret recaló en A Coruña, donde estuvo hasta 2010, que volvió a su casa por una temporada. Actualmente, con 50 años, juega en las filas del Farners en Segunda Catalana.

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También en el Igualada jugó Joan Grasas, en la 2002-03. Compartió allí equipo con Llaverola y aunque se marchó al Vilanova, se reencontró con él en el Liceo a partir de 2007. El catalán tuvo dos etapas de verdiblanco (la segunda entre 2015 y 2017) pero estuvo más años en A Coruña, donde también jugó en Cerceda y Dominicos.

Otro caso es el de los primos Bargalló. Francesc fue el primero en emigrar de Noia a A Coruña, en la 2001-02, y su estancia duró seis cursos. Después de marcharse se mantuvo muchos más años en activo en diferentes equipos, uno el Igualada (2016-17). Jordi llegó un año después, en la 2002-03, y estuvo doce temporadas, hasta 2016, con un paréntesis de dos cursos de arlequinado (2006-07 y 2007-08).

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Jordi fue compañero en el Liceo de Matías Pascual. El argentino dio sus primeros pasos en Europa en las filas verdiblancas con dos temporadas exitosas, la 2011-12 que ganó la Champions y la 2012-13, con la Liga como botín. Llamó la atención del Barcelona, a donde se fue y desarrolló casi toda su carrera, doce años, aunque los tres últimos con menos protagonismo por culpa de una grave lesión. Se quería dar una última oportunidad de ser feliz en las canchas y lo está consiguiendo en Igualada, donde este año se ha convertido en el complemento perfecto para la plantilla.

De allí se había marchado un año antes Nil Cervera con destino a A Coruña después de ser el jugador revelación y liderar a los arlequinados al título de la WSE Cup. Le toca medirse al equipo de su pueblo en esta final, como a Joan Carles hace 35 años, antes de despedirse del Liceo dos temporadas después de su llegada.