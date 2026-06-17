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Liceo

César y Martín, los reyes en el patio del Liceo

Jugadores del equipo y alumnos del colegio, recibieron un homenaje de despedida con el trabajo aún por terminar: "Nuestro partido más importante es el del viernes"

María Varela
María Varela
17/06/2026 05:00
Martín Rodríguez y César Carballeira, con la pancarta de homenaje que descubrieron en el patio del colegio Liceo La Paz
Martín Rodríguez y César Carballeira, con la pancarta de homenaje que descubrieron en el patio del colegio Liceo La Paz
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Del patio del cole a la cima del hockey. Martín Rodríguez y César Carballeira recibieron un homenaje de despedida en el patio del centro Liceo La Paz, el mismo que les vio dar sus primeros pasos sobre los patines, crecer, soñar y llegar al primer equipo para regresar a él como campeones. Y ahora les dice adiós, uno porque cuelga las guardas y otro porque emprende nuevos retos. Pero aún les queda un último servicio. El trabajo no está terminado: "Nuestro partido más importante es el de viernes".

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El portero y el defensa coruñeses fueron recibidos por un pasillo de sticks formado por una treintena de niños de la base liceísta. En la pista les esperaban familiares, de los de sangre y de los que se eligen, los amigos; sus compañeros de equipo y responsables y trabajadores del colegio y del club. "Esta historia no empezó hace 30 años, empezó hace 50, cuando tuve por primera vez en mis clases a un Carballeira y a una Garaboa", señaló Daniel Echevarría, presidente del club y exprofesor y jefe de estudios del centro, que les instó a que, con el 2-0 en la final (tras ganar los dos primeros partidos por 8-2), cerraran la eliminatoria cuanto antes en Igualada. "El 23 lo queremos vivir en Riazor, pero en la playa, no en el pabellón", dijo en referencia a la fecha prevista para el quinto partido.

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También Martín López, director técnico del centro, hizo referencia a ese último baile y a la trayectoria de ambos desde el patio hasta lo más alto, destacando que en el caso de los dos, han vuelto al colegio a compartir sus conocimientos con los más pequeños, con los que en unos años tendrán que coger el testigo y ser los próximos Martín Rodríguez y César Carballeira. "Esta es su casa y de una casa uno nunca se va", apuntó antes de pedirles que descubrieran la pancarta, oculta tras una tela negra, en la que se ve a los dos de adultos y de pequeños y un enorme "Gracias" en el medio "por hacernos soñar".

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"Habéis hecho llorar a César que es lo más difícil", indicó Martín Rodríguez, también emocionado, después de que su compañero César Carballeira, más parco en palabras y con la voz un poco ronca, se dirigiera al público para dar las gracias. El portero se despide por partida doble, del Liceo (que ya lo había hecho otras veces y siempre volvía a casa) y de un hockey que se lo ha dado todo. Por eso pidió a los niños y niñas allí presentes que soñaran con él: "Mirad a vuestro lado. Ojalá algún día tengáis la suerte de jugar en la OK Liga con vuestros amigos".

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El acto terminó con los dos jugadores saciando la curiosidad de los más pequeños. "¿Cuál fue vuestro partido más importante?" No hubo discusión: "El del viernes". "¿Y vuestra Copa favorita?". Tampoco: "La del viernes". Pero la pregunta que más les hizo reír fue la de que si hubiese una directa entre ambos, cómo acabaría, con parada de Martín o gol de César. "Las suelo parar yo", dijo el portero, "pero lo seguro es que me iba a hacer mucho daño". Risas. Y lágrimas. Todo en uno. Porque no llores porque terminó, sonríe porque sucedió.

Martín Rodríguez y César Carballeiro con los niños de la cantera del colegio que acudieron a su homenaje
Martín Rodríguez y César Carballeiro con los niños de la cantera del colegio que acudieron a su homenaje
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