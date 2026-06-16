El Liceo alcanza una cota histórica en la final

Acción de Nil Cervera durante el segundo partido de la final de la OK Liga Quintana

El sorprendente desenlace de los dos primeros partidos de la final de la OK Liga contra el Igualada arroja cifras históricas a favor del Liceo tras anotarse ambos encuentros –y esto es si cabe más sorprendente que la propia desigualdad en la cancha– por el mismo marcador, 8-2.

La diferencia global, una docena de goles, iguala el mejor registro de la competición en lo que va de siglo XXI. Lo comparte con el Barça, que lo ha hecho en dos ocasiones, una de ellas contra el equipo verdiblanco. Sucedió, también en el playoff por el título, en la temporada 2008-09. Una locura de serie. El equipo azulgrana ganó el primer duelo por un escandaloso 10-0 y el segundo por uno menos escandaloso 12-10. Las 32 dianas son, de larguísimo, la máxima cantidad anotada en dos primeros encuentros de una eliminatoria.

La segunda, con el Barça también de por medio, claro, data de la campaña 2005-06, cuando en cuartos de final los azulgranas superaron al Maçanet por 9-4 en el duelo inaugural y por 7-1 en el siguiente. La tercera es precisamente la final en curso.

El otro +12 de margen en los dos primeros encuentros de una serie de playoffs ocurrió en el mismo curso que el primero. Antes de arrollar Liceo en la batalla por el campeonato el Barça le había endosado un 13-1 al Lleida en la ronda inaugural.

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Once de los doce mejores registros son propiedad del conjunto culé, que cuenta con dos +11, cuatro +10 (entre ellos un 11-1 al Liceo en cuartos de la 2004-05) y tres +9 (uno de ellos, el 12-3 al equipo coruñés en la final de la temporada pasada). El Vic y el Igualada asoman tímidamente tras las alargadas sombras azulgranas y verdiblancas. Son los primeros de esta lista tras los dos gigantes. Ambos registraron sendos +9 en la misma campaña, la 2005-06. El conjunto rojiblanco ante el Tenerife (11-2) y el arlequinado frente al Vilanova (10-1).

El 2-0 con que el Liceo ha comenzado la lucha por el título 2025-26 es una recta de éxito prácticamente infalible. Porque todo, absolutamente todo, cuanta con la una excepción que confirme la regla.

En lo que va de siglo ha habido trece temporadas, sin contar la presente, con playoffs (en distintos formatos), y en una sola ocasión se remontó un 0-2. Con el Igualada como protagonista positivo. Fue en semifinales de la temporada 2003-04. Cayó en por 4-1 y 6-5 en los dos primeros choques, ambos en la cancha del Reus Deportivo, se impuso en los disputados en Les Comes por 2-1 y 5-3 y en el quinto venció por 2-4 en suelo tarrraconense. Luego caería en la final contra el Barça. Por 3-0. Un marcador global que se ha dado en nueve finales en lo que va de siglo XXI.

Entre esas barridas se encuentra la del Liceo al Reus Deportivo en el ejercicio 2021-22. Los hombres de Juan Copa vencieron en el Palacio de los Deportes de Riazor por 5-1 y 5-2 y resolvieron en cancha catalana con un claro 2-5.

Único no azulgrana

El equipo verdiblanco es el único en esta lista que no viste de azulgrana. El Barça lo ha hecho en dos ocasiones contra el propio Liceo, el Reus Deportivo y el igualada, y en una ante el Noia y el Vic.

En eliminatorias previas a la que decide el campeón, el 3-0 se ha dado multitud de veces, incluyendo en la semifinal del presente curso entre el conjunto herculino y el Calafell.

El Liceo también lo logró frente a ese mismo rival en la penúltima instancia de la 2022-23. Y fue víctima de ello en semifinales de la 2007-08, contra el Reus, y de la 2003-04, con el Barça como verdugo.

Además hay que resaltar que los 16 goles que el Liceo le ha marcado al Igualada en los primeros 100 minutos de la final liguera equivalen al 29,6% del total encajado por el plantel entrenador por Marc Muntané en los 26 partidos de la temporada regular.