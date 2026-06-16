El capitán del Igualada pasa por el quirófano y será baja lo que queda de final

Roger Bars, defendido por Bruno Saavedra, en el Liceo-Igualada de la fase regular Javier Alborés

El Igualada contará con la baja de su capitán, Roger Bars, en lo que queda de final del playoff de la OK Liga contra el Liceo. El conjunto arlequinado informó de que el 22 pasó ayer por el quirófano para solucionar unos problemas de cartílago en una de sus rodillas. Una baja que no trastocará excesivamente los planes de Marc Muntané, que ya no había podido casi contar con él a lo largo del playoff.

Durante la final contra el Liceo, de hecho, solo salió en el segundo tiempo del primer partido a tirar una falta directa, que falló, con el marcador ya en 7-1. Y el segundo ya ni siquiera lo jugó, dejando su sitio en la convocatoria a Joel Roma. Ahora será ya una ausencia confirmada tanto para el encuentro del viernes en Les Comes (19.00 horas) tanto para los del domingo (20.30 horas) como el definitivo quinto encuentro en A Coruña el martes 23 en caso de que fuera necesarios.

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Pese a su lesión, el capitán del Igualada fue clave en que su equipo se clasificara para las semifinales del playoff, porque en el primer partido de cuartos de final contra el Voltregà fue el autor del único acierto en la tanda de penaltis, sumando el primer punto para los arlequinados. El segundo fue para los de Sant Hipòlit y todo se decidió en un tercero que también se decidió a bola parada y él marcó su lanzamiento. Contra el Barça ya fue baja en el primer duelo de la serie y en los cuatro siguientes estuvo en el banquillo y solo salió cuando tocó tirar un penalti.

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Lo repitió en el partido inaugural de la final en el Palacio de los Deportes de Riazor, donde entró en pista en el minuto 43 para lanzar una falta directa que se fue fuera y ya se le vio sufrir para llegar a la esquina al rechace, por lo que ya no forzó su presencia para el segundo y decidió no posponer más su paso por el quirófano.