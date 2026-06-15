Juan Copa: “Dimos dous espectáculos de partidos”

Juan Copa durante el segundo partido de la final entre Liceo e Igualada Quintana

Tras ganar el segundo partido de la Final, el técnico del Liceo, Juan Copa, analizó el choque.

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Análise. “O vernes hai a primeira oportunidade de conquistar o título e imos ir con todo. Vai ser difícil, pero conseguimos defender a nosa pista con todos estes seareiros que foi unha maravilla como axudaron e foron o sexto xogador. Penso tamén que lles dimos dous espectáculos de partido tanto o venres coma hoxe. Chegamos moi ben a este playoff. Estivemos moi acertados no área rival, moi contundentes. Marcar oito goles ao equipo menos goleado da liga ten moito mérito”.

Outro 8-2. “Eu esperaba un partido moitísimo máis competido, pero é que o equipo ten unha marcha máis, vai a unha velocidade tremenda e eso é moi difícil de aguantar para moitos equipos. Se a iso lle sumas a contundencia que estamos a ter na área rival, é moi difícil conseguir pararnos nestes momentos”.

O mellor momento do equipo en toda a tempada. “O equipo, cando non pasa como nestes partidos, é capaz de baixar ao barro. De cando toca defender un 5 para 4, defende, e cando pasa un partido coma o de hoxe, de conseguir tantos goles. É un equipo moi camaleónico que se agarra aos partidos como ningúen e por iso gañamos tantos. Chegamos no mellor momento”.

Un paso máis. “Imos ir con todo. A mellor motivación vai ser: ‘rapaces, imos pechar esto e ir de vacacións’. Pero hai que respetar ao Igualada, alí vai ser moi difícil porque é unha final, non vai ser fácil. Imos intentar conseguilo o venres, e se non pode ser, o domingo. E se temos que volver aquí, a ver quen non volve aquí con toda esta xente. Imos paso a paso, o importante é que temos o 2-0”.