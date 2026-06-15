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Liceo

Juan Copa: “Dimos dous espectáculos de partidos”

El entrenador del Liceo admitió que su equipo está en su mejor momento de toda la temporada

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
15/06/2026 09:32
Juan Copa durante el segundo partido de la final entre Liceo e Igualada
Juan Copa durante el segundo partido de la final entre Liceo e Igualada
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Tras ganar el segundo partido de la Final, el técnico del Liceo, Juan Copa, analizó el choque.

Nuno Paiva conduce la bola defendido por Marc Carol en el segundo partido de la final entre el Liceo y el Igualada disputado en el Palacio

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Análise. “O vernes hai a primeira oportunidade de conquistar o título e imos ir con todo. Vai ser difícil, pero conseguimos defender a nosa pista con todos estes seareiros que foi unha maravilla como axudaron e foron o sexto xogador. Penso tamén que lles dimos dous espectáculos de partido tanto o venres coma hoxe.  Chegamos moi ben a este playoff. Estivemos moi acertados no área rival, moi contundentes. Marcar oito goles ao equipo menos goleado da liga ten moito mérito”.

Outro 8-2. “Eu esperaba un partido moitísimo máis competido, pero é que o equipo ten unha marcha máis, vai a unha velocidade tremenda e eso é moi difícil de aguantar para moitos equipos. Se a iso lle sumas a contundencia que estamos a ter na área rival, é moi difícil conseguir pararnos nestes momentos”.

O mellor momento do equipo en toda a tempada. “O equipo, cando non pasa como nestes partidos, é capaz de baixar ao barro. De cando toca defender un 5 para 4, defende, e cando pasa un partido coma o de hoxe, de conseguir tantos goles. É un equipo moi camaleónico que se agarra aos partidos como ningúen e por iso gañamos tantos. Chegamos no mellor momento”.

Un paso máis. “Imos ir con todo. A mellor motivación vai ser: ‘rapaces, imos pechar esto e ir de vacacións’. Pero hai que respetar ao Igualada, alí vai ser moi difícil porque é unha final, non vai ser fácil. Imos intentar conseguilo o venres, e se non pode ser, o domingo. E se temos que volver aquí, a ver quen non volve aquí con toda esta xente. Imos paso a paso, o importante é que temos o 2-0”.

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