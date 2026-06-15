Dava Torres: "Estoy seguro de que allí el resultado no va a ser 2-8"
El capitán del Liceo presume del rendimiento del equipo pero avisa de que todavía queda mucha final liguera por delante
El segundo capítulo de la final de la OK Liga en curso deparó otra peculiaridad, además de dos marcadores de 8-2. Bruno Saavedra, tal vez el jugador más determinante de estos playoffs, no vio puerta. Lo hizo, en tres ocasiones, Dava Torres, que se coloca como máximo realizador liceísta en esta postemporada, con diez dianas, una más que el santiagués.
El capitán verdiblanco declaró al término del duelo del pasado domingo que "estamos felices, muy contentos, porque es una pasada conseguir dos 8-2. Está siendo un momento precioso de vivir. Y con las gradas llenas. Yo crecí con historias del pasado y esto es muy parecido a cualquier cosa que he escuchado. Ambientazo, muchos niños, mayores..., y es muy reconfortante ver cómo somos capaces de dar espectáculo en la pista".
"La verdad, creo que es mérito nuestro. El Igualada hizo una gran temporada, una gran eliminatoria [en semifinales contra el Barça] y llegamos nosotros y estamos barriendo. Todavía no acabó, aún que da mucho, en nuestro deporte el factor pista es muy importante. Estoy seguro de que allí, el resultado no va a ser 2-8. Pero sí que creo que nuestra temporada tiene mucho mérito".
El jugador coruñés citó como claves "lo tópico: trabajo y mucho entrenamiento. Recálculos del míster, del staff, grandísimo trabajo de todos. Este equipo no continuará, porque cambiamos piezas, pero somos especialistas en cambios de ciclos y de jugadores sin que se note tanto".
En cuanto a la derrota por 4-0 en el duelo de la fase regular en la pista del Igualada, Torres asegura que "fue nuestro peor partido, pero ahora no somos el mismo equipo que entonces. Estoy de que no vamos a ganar 2-8, pero también que de no vamos a perder 4-0. Respetamos mucho al Igualada. El 8-2 del segundo partido fue eso, por salir igual de fuertes que el primer día. A ver si somos capaces de hacerlo allí también".
Dava Torres tiene ganas de más celebraciones. "Fue muy bonito ver cómo el Deportivo y el Básquet Coruña consiguieron los ascensos, y también que A Coruña no se olvidó de nosotros y desde luego que queremos unirnos a esta fiesta de final de año. Es algo precioso lo que está viviendo A Coruña. El nivel deportivo de Galicia es espectacular: dos equipos de fútbol en primera división, tres en la ACB, nosotros, equipos femeninos, equipos masculinos... Esta siendo un año precioso para Galicia y en particular para A Coruña. Ojalá podamos celebrar ese últimos título", concluyó.