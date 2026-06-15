César Carballeira: "Aínda me queda un partido para levantar a Liga, que é o que quero”
El jugador del Liceo habló tras el que ha podido ser su último partido en el Palacio vestido de verde
Uno de los grandes protagonistas de la noche liceísta fue César Carballeira. No marcó, pero fue clave, como siempre, en el que ha podido ser su último partido en el Palacio de los Deportes vestido con la camiseta del Liceo, ya que la próxima temporada vestirá la del Porto. Al finalizar el encuentro, se deshizo en elogios hacia su afición, para la que tiene un solo deseo: “Xogar aquí sempre é un placer. Defender estas cores, esta camiseta con toda esta xente tal e como está de volcada con nós, xa as anteriores tempadas, pero sobre todo esta. Oxalá lles poidamos traer a copa a fin de semana que vén, e se non é así traerémola o luns, e se non é así traerémola o mércores”.
Parecía imposible repetir el 8-2 del primer encuentro, pero el Liceo lo ha conseguido, además calcando el resultado también en el segundo duelo de la eliminatoria. “Sabíamos que ía ser difícil tanto o primeiro como o segundo partido, pero nós estamos a traballar moi forte, moi ben e tendo claro cal é o obxectivo e o camiño que temos que seguir. Oxalá poidamos seguir así”, dijo César.
Preguntado sobre si había sido un partido especial para él por lo que le depara el futuro a ya no muy largo plazo, admitió que en su cabeza solo existe un objetivo, que no es otro que llevar al Liceo a lo más alto del hockey nacional una vez más: “Céntrome en que aínda me queda un partido para levantar a Liga, que é o que quero. Despois xa se verá. Pase o que pase, estou seguro de que vou volver aquí e voume poder despedir de toda esta xente”.