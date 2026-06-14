Previa | Segunda batalla de la guerra Final para el Liceo

Momento en el que César Carballeira hizo el 6-0 durante el primer partido del pasado viernes en el Palacio Germán Barreiros

El Palacio de los Deportes ha sido un fortín para el Liceo durante toda la temporada y el equipo quiere que lo vuelva a ser, al menos, una vez más. Riazor acoge esta tarde (a partir de las 20.30 horas) el segundo partido de la gran final por el título de la OK Liga ante el Igualada.

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La eliminatoria por el título no pudo ir mejor para el conjunto coruñés, ya que superó al catalán por un más que contundente 8-2 que puso de pie a toda la parroquia verdiblanca presente en el Palacio. Una exhibición desde el minuto uno hasta el cincuenta. En menos de dos minutos y medio, el Liceo ya ganaba por 2-0 gracias a los goles de Nuno Paiva y Dava Torres, un festival ofensivo que se extendió hasta el 6-0 al descanso para disfrute de la grada y desgracia del Igualada. El resultado final fue de 8-2, el mayor número de goles que el equipo de Juan Copa ha conseguido marcar en un mismo partido en lo que va de curso.

Los verdiblancos estuvieron acertados de cara a puerta, todo lo contrario que sus rivales, que se encontraron a un Liceo muy serio en defensa y a un Blai Roca capaz de repeler sus intentos de recortar distancias en el marcador. Si a esa solidez defensiva se le una la inspiración en el otro lado de la pista, el resultado es el que se vio: un despliegue de talento, intensidad y buen hockey que puso al Liceo por delante en la eliminatoria más importante de la temporada.

La segunda batalla de esta última guerra del curso 2026-27 se librará esta tarde y volverá a tener el Palacio de los Deportes de Riazor como escenario, pero, a pesar de lo que los aficionados liceístas querrían, todo parece apuntar a que será muy diferente a la primera. Como es de esperar, el Igualada querrá resarcirse de la dura derrota del viernes y saldrá a la pista del Palacio dispuesto a robar el factor cancha antes de que la serie ponga rumbo a Les Comes.

Un domingo de vermú, cañas y liceísmo Más información

A favor del equipo catalán y que no se repita lo del viernes juega el dato de que han sido el equipo menos goleado de la temporada regular en la OK Liga. Durante esa primera fase, el Igualada recibió 54 goles, una media de 2,08 por encuentro. El Liceo no se quedó lejos, aunque superó los sesenta (61). Para dimensionar lo que hicieron los verdes el otro día: los ocho goles que encajó el Igualada en el Palacio igualan la cifra que el FC Barcelona les consiguió marcar sumando los cinco encuentros que los equipos catalanes jugaron entre sí durante la eliminatoria de semifinales en las pasadas semanas.

A favor del Liceo juega, precisamente, el factor Palacio. Los verdes no saben lo que es perder como locales esta temporada. Han cosechado varios empates, pero la afición coruñesa no ha visto caer a su equipo ante ningún rival a lo largo de la campaña 2026-27 y su mayor aspiración es que siga siendo así, por lo menos, una tarde más.

Otra buena noticia para el conjunto herculino fue la reaparición de Nuno Paiva, que pareció completamente recuperado de sus molestias en el primer partido, donde partió como titular y marcó dos tantos. Además, la goleada permitió a Juan Copa darle descanso en los minutos finales. Más complicado lo puede tener el capitán del Igualada, Roger Bars, que casi no pisó la pista el pasado viernes y erró una directa. Se trata de un jugador clave para que los catalanes puedan igualar en el apartado físico.

Previa

El segundo choque de la final de la OK Liga tendrá lugar este domingo a las 20.30 horas. Un horario poco habitual en el mundo del hockey sobre patines, más acostumbrado a celebrar sus encuentros dominicales en horario matinal. La RFEP ha sido la encargada de seleccionar el horario, influida por las horas de descanso entre primer y segundo partido y la parrilla televisiva. Ante la gran cita, el club verdiblanco ha organizado una fan zone en la explanada del Palacio de los Deportes, denominada ‘Vermú, cañas e liceísmo’, con la que pretende congregar a los aficionados para calentar motores desde el mediodía, la hora del vermú y las cañas.

El despliegue comenzará a las 13.00 horas, siete horas y media antes de que la bola comience a rodar por el parqué del Palacio. En los aledaños del recinto habrá diferentes posibilidades gastronómicas, todas a través de colaboradores y patrocinadores del Liceo. Por supuesto, no faltará la cerveza Estrella Galicia, mientras que la oferta culinaria correrá a cargo del Culuca con sus famosos callos, empanadas de Empanada Viajera, hamburguesas de Rosmón Burger y chindamisús de DameDé.

El club verdiblanco también ha aprovechado para hacer un llamamiento a llenar el Palacio de verde, animando a los aficionados que vayan a acudir al encuentro a que lo hagan ataviados con los colores del club más laureado del deporte gallego.

La explanada del aparcamiento del Palacio de los Deportes ya acogió la fan zone durante el día del ascenso del Deportivo a Primera División, en los festejos una semana después durante el día del partido de la última jornada frente a Las Palmas y, esta misma semana, fue el escenario de la celebración del Básquet Coruña por su regreso a la Liga ACB. El Liceo, santo y seña del deporte coruñés y gallego, no podía faltar a la cita, y mucho menos siendo el principal inquilino del recinto adyacente a la explanada en la que en los últimos tiempos se han concentrado las grandes celebraciones de los equipos de la ciudad.