Crónica | El Liceo repite exhibición contra el Igualada (8-2) y solo le queda una victoria para ganar la Liga

Nuno Paiva conduce la bola defendido por Marc Carol en el segundo partido de la final entre el Liceo y el Igualada disputado en el Palacio Quintana

Se esperaba un partido más igualado que el del pasado viernes (8-2). Que eso no se iba a volver a repetir porque el encuentro había pillado con las defensas bajas al Igualada tras desgastarse ante el Barça. Que al Liceo le había salido todo y es muy difícil repetir algo así. Pues no. Ríos de caracteres de expertos varios al garete. Otro 8-2. Otro duelo para el recuerdo. No era una casualidad. No era fruto de un día. Este Liceo va muy en serio, se ha guardado lo mejor para el final y con una o dos marchas más que su rival, se va para Cataluña con un claro 2-0. El Igualada era el equipo menos goleado de la competición, 54 en las 26 jornadas de la fase regular. De A Coruña sale con 16 en contra en solo dos con una nueva exhibición de cómo correr a la contra. Los verdiblancos necesitaban tres victorias para ser campeones. Ya solo les queda una. el viernes a las 19.00 horas en Les Comes, primera bola de Liga. De doblete.

Después del primer partido, el que estaba obligado a hacer cambios era el Igualada. Los hizo en la convocatoria. El lesionado Roger Bars dio paso a Joel Roma (también cambió al segundo portero, Ferrán Busquets por Jaume Marqués). Era un desperdicio tener un jugador sano en la grada y estar con rotación de siete cuando se planteaba además una batalla física. Y cambios también en el cinco inicial, sacrificados todos los que habían empezado en pista en partido del viernes. Solo salvó a Marc Carol (y al portero Arnau Martínez). En el Liceo, todo igual. Cuando algo funciona, mejor no tocar.

Y algo cambió también el inicio del partido. La defensa catalana repelió los dos primeros tiros de Nuno Paiva. Hubo más intensidad, con pelea en las dos áreas de los dos gigantes, César Carballeira y Álex Cardil. Y el Igualada consiguió por lo menos llegar al minuto cuatro sin haber encajado dos goles, que ya era un avance en comparación a dos días atrás. Pero no aguantó mucho más su resistencia. Porque al quinto los árbitros pitaron un penalti forzado por la veteranía de Toni Pérez y Dava Torres acertó con el disparo. Fue el primer del carrusel de tres, casi consecutivos que señalaron en el área. Solo así podían parar al Liceo, que volvía a entrar en modo tornado. El capitán tiró el segundo, de jugada esta vez, con una buena intervención de Arnau Martínez. Para el tercero fue César Carballeira. Con el mismo resultado. El banquillo visitante mantenía las esperanzas mientras su entrenador Marc Muntané veía amarilla en las protestas.

Salvaron la primera acometida con solo un gol en contra. Pero llegaban más detrás. Como las olas del mar en las tempestades que van escorando los barcos. Una, y otra, y otra. Y acaba volcando. Aquí el Liceo volvía a la carga una y otra vez, haciendo circular la bola, a cada pase con más velocidad, obligando al Igualada a correr detrás de ella, desgastándose más, hasta caer de maduro. Nil Cervera se encargó de darle una nueva estocada Lanzó la bomba. Como había hecho en la Copa del Rey, y Arnau Martínez solo vio la bola ya dentro de su portería. La tercera correspondió a Arnau Xaus, que como un malabarista remató una asistencia medida de Bruno Saavedra.

Blai Roca casi no tenía que intervenir, pero cuando le tocaba demostraba que también estaba ahí, atento y para hacer tan bien su trabajo como sus compañeros con una doble intervención para mantener las cosas como estaban. Y dar posibilidad de seguir aumentando la renta. Y esta llegó en superioridad por la azul a Miguel Cañadillas. Y eso que casi marca primero el Igualada con una jugada de Álex Cardil. Respondió Nuno Paiva con un disparo desde la frontal que dio en el portero y se coló para adentro. El primer tiempo termino con los dos equipos en nueve faltas y un palo de César Carballeira que hubiese supuesto el quinto.

El Liceo cometió la décima nada más empezar el segundo tiempo, para quitársela de encima. Biel Llanes se estrelló contra el palo y en la transición, Dava Torres sentenció con un inmenso levanta y pica marca de la casa. En apenas unos segundos, el Igualada había pasado de creer en la remontada a prácticamente decir adiós al partido. Y solo unos centímetros habían marcado esa diferencia. Hasta eso le sonreía al Liceo. Pero la suerte hay que buscarla, no llega sola.

Encima Roca seguía demostrando reflejos las pocas veces que la defensa verdiblanca permitía que se acercasen a sus dominios. Era una misión imposible, desesperadora. Y el Liceo en cambio machacaba. Cayó la décima del Igualada y fue al punto de la directa Arnau Xaus. Llevaba unos cuantos partidos que no tenía la oportunidad. Y había avisado de que tenía algo preparado. El tres liceísta no falló con una ejecución perfecta. Ya iban seis. Así que poco daño hizo la dosis casi de cada partido de Joel Roma, que en uno de los pocos despistes en defensa aprovechó para plantarse delante de Roca y aunque este paró el primer intento, no pudo con el rechace.

Quedaba solo la recta final, que se hizo un poco bronca. Muchas faltas. Mucho calor. No pasaba el tiempo con interrupciones constantes. Así que llegó la decimoquinta del Igualada, que volvió a aprovechar Arnau Xaus. Y la decimoquinta del Liceo, en la que marcó Marc González para hacer el 8-2, el mismo resultado que del viernes. Como los dos 4-1 contra el Calafell contra semifinales antes de ir a Cataluña. Próxima cita, el viernes a las 19.00 horas.

Liceo 8 - 2 Igualada

Liceo: Blai Roca, César Carballeira, Nuno Paiva, David Torres y Toni Pérez -cinco inicial-. Bruno Saavedra, Nil Cervera, Jacobo Copa y Arnau Xaus.

Igualada: Arnau Martínez, Marc Carol, Miguel Cañadillas, Biel Llanes y Álex Cardil -cinco inicial-. Matías Pascual, Joan Ruano, Marc González y Joel Roma.

Goles: 1-0, m.5: David Torres, de penalti. 2-0, m.10: Nil Cervera. 3-0, m.13: Arnau Xaus. 4-0, m.20: Nuno Paiva. 5-0, m.26: David Torres. 6-0, m.35: Arnau Xaus, de falta directa. 6-1, m.37: Joel Roma. 7-1, m.46: Arnau Xaus. de falta directa. 8-1, m.47: David Torres. 8-2, m.49: Marc González.

Árbitros: Miguel Díaz y Jonathan Sánchez. Mostraron cartulina azul a Miguel Cañadillas y amarilla a Marc Muntané, Toni Pérez y Nil Cervera.

Incidencias: Segundo partido de la final del playoff de la OK Liga disputado en el Palacio de los Deportes de Riazor ante 4.000 espectadores.