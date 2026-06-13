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Liceo

Un domingo de vermú, cañas y liceísmo

El club verdiblanco monta una fan zone en la explanada del Palacio este domingo desde las 13.00 horas, siete horas y media antes del segundo partido de la final de la OK Liga

Lois Novo
Lois Novo
13/06/2026 05:00
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Unos 4.000 aficionados acudieron ayer al Palacio e incluso hicieron la ola
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El segundo choque de la final de la OK Liga tendrá lugar este domingo a las 20.30 horas. Un horario poco habitual en el mundo del hockey sobre patines, más acostumbrado a celebrar sus encuentros dominicales en horario matinal. La RFEP ha sido la encargada de seleccionar el horario, influida por las horas de descanso entre primer y segundo partido y la parrilla televisiva. Ante la gran cita, el club verdiblanco ha organizado una fan zone en la explanada del Palacio de los Deportes, denominada ‘Vermú, cañas e liceísmo’, con la que pretende congregar a los aficionados para calentar motores desde el mediodía, la hora del vermú y las cañas.

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El despliegue comenzará a las 13.00 horas, siete horas y media antes de que la bola comience a rodar por el parqué del Palacio. En los aledaños del recinto habrá diferentes posibilidades gastronómicas, todas a través de colaboradores y patrocinadores del Liceo. Por supuesto, no faltará la cerveza Estrella Galicia, mientras que la oferta culinaria correrá a cargo del Culuca con sus famosos callos, empanadas de Empanada Viajera, hamburguesas de Rosmón Burger y chindamisús de DameDé.

El club verdiblanco también ha aprovechado para hacer un llamamiento a llenar el Palacio de verde, animando a los aficionados que vayan a acudir al encuentro a que lo hagan ataviados con los colores del club más laureado del deporte gallego.

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La explanada del aparcamiento del Palacio de los Deportes ya acogió la fan zone durante el día del ascenso del Deportivo a Primera División, en los festejos una semana después durante el día del partido de la última jornada frente a Las Palmas y, esta misma semana, fue el escenario de la celebración del Básquet Coruña por su regreso a la Liga ACB. El Liceo, santo y seña del deporte coruñés y gallego, no podía faltar a la cita, y mucho menos siendo el principal inquilino del recinto adyacente a la explanada en la que en los últimos tiempos se han concentrado las grandes celebraciones de los equipos de la ciudad.

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