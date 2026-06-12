Los 2.360 minutos de lucha del Liceo

Arriba, Arnau Xaus, Dava Torres, Nil Cervera, Bruno Saavedra, Nuno Paiva, César Carballeira, Tombita, Toni Pérez y Jacobo Copa. Abajo, los tres porteros, Blai Roca, Eloi Martínez y Martín Rodríguez Carlota Blanco

Han pasado justo diez meses desde que los jugadores del Liceo se volvieron a poner los patines después del verano para iniciar la pretemporada. Nueve desde que abrieron el curso en unas desilusionantes semifinales de la Supercopa de España y una semana más tarde, que tropezaran con un empate en casa en la primera jornada de Liga. Por el camino, 47 partidos y 2.360 minutos de lucha, compromiso y sacrificio para llegar a la meta, que era estar en la final del playoff de la OK Liga, y situarse a las puertas de un nuevo éxito. Porque no se detiene aquí su camino. Con la Copa del Rey ya en las vitrinas, los verdiblancos están a tres victorias contra el Igualada del que sería el título número 45 de la historia del club más laureado de Galicia, el noveno de Liga y el segundo doblete de las dos competiciones nacionales más importantes.

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La final se juega al mejor de cinco partidos, con los dos primeros en territorio coruñés. El primero esta noche en el Palacio de los Deportes de Riazor (20.15 horas). El segundo, el domingo a las 20.30 horas. El tercero será en Les Comes (viernes 19) y se repetirá escenario si es necesario el cuarto (domingo 21). El quinto y definitivo volvería a ser en A Coruña porque el Liceo se ganó la ventaja de tener el factor pista a favor porque acabó en primera posición la liga regular. Una competición que fue la más ajustada en tres décadas, con los verdiblancos en cabeza empatados a puntos con el Barça y el Igualada, tercero a solo un punto de ambos.

Ese equilibrio se trasladará a la final, que se prevé muy competida. Liceo e Igualada se han enfrentado tres veces a lo largo del curso, dos en la fase regular y una en las semifinales de la Copa del Rey, y se reparten una victoria cada uno y un empate. Por eso el feudo liceísta puede ser decisivo. Se espera un Palacio de los Deportes de Riazor lleno para inclinar la balanza en favor de los verdes para que se vayan a Les Comes con un marcador favorable de 2-0.

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Otro factor es el cansancio acumulado. El Liceo ha jugado seis partidos en este playoff, dos en cuartos y cuatro en semifinales. El Igualada, dos más (tres en cuartos, cinco en semifinales) y el último fue el martes, es decir, hace tres días, con el viaje a la ciudad herculina por el medio. También algunos jugadores están con molestias físicas. Es el caso del capitán igualadino, Roger Bars, que ha dosificado al máximo sus salidas a pista (incluso fue baja para el primer partido de las semifinales contra el Barça). O de Nuno Paiva, que se quedó en la grada en el cuarto encuentro frente al Calafell. Las dos plantillas son largas e incluso tienen recambios, con Joel Roma y Tombita preparados para salir cuando el entrenador recurra a ellos.

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Será fundamental porque se esperan partidos de mucha exigencia física. Los dos equipos se caracterizan por la fuerza del grupo por encima de las individualidades; por el carácter que desde el banquillo le han impregnado sus dos entrenadores, Juan Copa y Marc Muntané, curiosamente el más veterano (56 años) y el más joven (37) de la Liga; y por una gran fortaleza defensiva. Los sistemas tácticos son diferentes, por lo que se verá un baile interesante y el que consiga imponer a lo que quiera jugar tendrá mucho ganado.

Pasado en común

El Liceo ha ganado ocho Ligas, la última en 2022, cuando batió en la final a un Reus que venía de eliminar al Barça en el quinto partido de las semifinales; y también jugó la final del año pasado. El Igualada, cinco, pero hacía 22 años que no se metía en la decisión definitiva (en 2004, que perdió contra el Barça) y su último éxito data de 1997. De otra época.

Porque Liceo e Igualada han jugado finales épicas a lo largo de su historia. De playoff, tres seguidas, desde 1990 a 1993, con los dos primeros títulos de color verde y el último, azul y grana. El final de una etapa gloriosa de unos coincidió con el comienzo de la del otro. Y por el medio, partidos que ya forman parte de la historia y con dos grandes protagonistas, Daniel Martinazzo y Santi Cardá, con 50 y 57 tantos los máximos goleadores en los duelos entre ambos equipos.

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Pero no son las únicas. En el último escalón de la Copa del Rey se encontraron otras cuatro veces, en este caso, todas con victorias coruñesas: 7-7 y 3-4 en la de la temporada 1988-89; por 4-5 en la 1995-95; por 9-3 en la 1996-97 y por 2-0 en la 2003-04, un año después de que el Liceo lograra, también frente a los arlequinados, uno de sus triunfos favoritos, que fue proclamarse campeón de Europa en el Palacio de los Deportes de Riazor al doblegarles en los penaltis de la final con el mítico disparo de Facundo Salinas.

En total se han enfrentado 127 veces. Es decir, es el cuarto equipo con el que el Liceo se ha cruzado más veces (por delante el Barça con 191, el Reus con 144 y el Noia con 133). 80 de esos duelos cayeron de su lado. 14 acabaron en empate. Y 33 fueron derrotas.