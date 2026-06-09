Así es la operación para llenar el Palacio en la final del playoff: invitaciones para socios, packs de entradas y un guiño a los abonados del Dépor

Los verdiblancos ganaron por 4-1 y pusieron el primer punto de la eliminatoria en el Palacio de los Deportes de Riazor Javier Alborés

El Palacio de los Deportes de Riazor abrirá la final del playoff en la que el Liceo buscará su noveno título de la OK Liga y su segundo doblete de Copa y Liga (el último fue hace 35 años). Los verdiblancos juegan en casa los dos primeros partidos de una eliminatoria al mejor de tres: el viernes a las 20.15 horas y el domingo a las 20.30 horas con un rival todavía por conocer que saldrá del Barça-Igualada que se disputa este martes (19.00 horas). Y quieren que su fortín, donde no han perdido ningún partido esta temporada, sea decisivo y para ello, no estarán solos con una promoción que busca colgar el cartel de no hay billetes que ya se rozó tres veces esta temporada con tres entradas de cuatro mil espectadores (Barça, Benfica y Barcelos).

El club informó de las promociones para acudir a ambos partidos. Los socios liceístas, como a lo largo de la temporada, entrarán gratis con su carnet, igual que los menores de 15 años con licencia de hockey sobre patines en vigor de la Federación Española y los alumnos del colegio Liceo La Paz. Además, se mantiene la promoción para que los socios obtengan invitaciones para ambos duelos.

María Pita quiere seguir su racha, Dépor, Básquet Coruña... y ahora el Liceo: "Habrá que desvestir a la doña y vestirla de verde" Más información

Para los que no son socios, las entradas tienen un coste de 8 euros los menores de 15 años, incluyendo tanto el encuentro del viernes como del domingo; y de 14 euros para el resto. Por último, el Liceo hace un guiño al Dépor. Los abonados a través del club de fútbol también podrán entrar gratis, pero tienen que hacer previamente la solicitud a través de Whatsapp (613217066). Los socios del Dépor que no lo son del Liceo, además, tendrán un descuento y cada entrada les costará tan solo 5 euros.

Las taquillas del Palacio de los Deportes de Riazor están abiertas desde este martes en horario de 17.00 a 20.00 horas.