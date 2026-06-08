El Barcelona-Igualada cambia de escenario mientras el Liceo espera rival

Los verdiblancos ganaron por 4-1 y pusieron el primer punto de la eliminatoria en el Palacio de los Deportes de Riazor Javier Alborés

El Liceo hizo sus deberes contra el Calafell y avanza a la final de la OK Liga, pero todavía no conoce contra quién la va a disputar. En la otra semifinal, Barcelona e Igualada tendrán que jugársela al último encuentro después de la victoria de ayer de Igualada que supuso el 2-2 en el global. Este quinto partido finalmente no será en el Palau, sino que se jugará este martes en Blanes a las 19.00 horas.

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El Barça perdió el domingo en Les Comes por 2-1, un escenario en el que no conocía la derrota desde hace quince años, en 2011. Estaba previsto que el quinto encuentro se disputase en el pabellón habitual de los culés, pero será ocupado por su equipo de baloncesto porque el horario coincide con su partido de las semifinales de la Liga ACB contra el La Laguna Tenerife. De esta manera, la Ciutat Esportiva de Blanes, a 70 kilómetros de la Ciudad Condal, albergará el último duelo de las semis.

El conjunto que pase a la final tendrá que medirse ante un Liceo que jugará los dos primeros partidos en casa, el viernes 12 y el domingo 14. El cuadro de Juan Copa pretende volver a ganar la Liga cuatro años después y tras tres campañas de hegemonía de los azulgranas.