Crónica | El Liceo se mete en la final del playoff (3-4) y espera rival

Bruno Saavedra, al lado de la portería defendida por Martí Serra, en el partido disputado por el Liceo en Cafell

El Liceo jugará la final del playoff de la OK Liga tras superar al Calafell por 3-4 en el cuarto partido de las semifinales. Gana, además, dos días extra de descanso pues su rival, ya sea el Barça o el Igualada, tendrá que jugar el martes el quinto partido de su eliminatoria. Y la lucha por el título empieza ya el viernes en el Palacio de los Deportes de Riazor, donde se vivirán los dos primeros partidos ya que los verdiblancos, primeros de la fase regular, contarán con el factor pista a favor.

Les tocó sufrir para sellar su clasificación, pero es un equipo que ha dicho en múltiples ocasiones que disfruta en ese escenario. Dominó la primera parte, en la segunda vio cómo le empataban en dos ocasiones e incluso le tocó remontar cuando el Calafell se puso por delante, como el viernes con una azul a César Carballeira mediante, pero en el peor momento surgió la figura del capitán, como asistente y goleador, para doblegar a un batallador equipo tarraconense, que por juventud pinta a ser uno de los rivales en los próximos años.

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El Liceo contó con un refresco extra para combatir el cansancio y el calor. Tombita, que solo había disputado un partido en los playoffs y que el viernes vivía el duelo desde la grada, entró en la convocatoria en detrimento de Nuno Paiva, el autor del único gol liceísta dos días antes y que con unos problemas físicos le tocó no forzar. Eso también modificó el cinco inicial con el que Juan Copa suele utilizar para arrancar los encuentros. La baja del portugués dio paso a Toni Pérez, por lo que los verdiblancos modificaban un poco le dibujo, con dos referencias arriba, el asturiano y Arnau Xaus.

El inicio, no obstante, lo marcó la tensión. Ningún equipo conseguía imponer su idea de juego y esa intensa lucha hizo subir las faltas. El Liceo llegó a la sexta en solo diez minutos, aunque después consiguió ajustar mejor y acabar el primer tiempo con solo una más, siete. El dominio también fue inclinándose poco a poco para el bando de los que vestían de blanco y azul (el verdiblanco quedó esta vez para los locales). Y con ello, las ocasiones. Alguna también para el Calafell, pero la mayoría para los coruñeses, como un disparo buscando la escuadra de Bruno Saavedra, un mano a mano de Nil Cervera y sobre todo, las incursiones de Dava Torres, que insistía una y otra vez. Hasta que marcó. El capitán recibió un pase de Xaus en la frontal, controló, se fue hacia un lado y esquinado, justo en el vértice del área, disparó a gol.

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El Calafell sacaba de centro y Dava estiraba los brazos, como diciendo por aquí no pasáis y ordenando eso mismo a sus compañeros. Y, de hecho, le siguieron dos buenas defensas, una de Xaus, oportuno para bajar un intento de levantar y picar de Jepi Selva, y un paradón de Blai Roca, que se estiró para evitar el tiro local. César Carballeira hasta se jugó el tipo en este trabajo. Se llevó un stickazo en la frente. Se dolió. Pero ni sangró. Está hecho de una aleación de cromo, cobalto y níquel, más duro que el titanio. El primer tiempo puso el cierre con otra ocasión de Torres que acertó a despejar Martí Serra.

Otra vez el Calafell salió mejor a la segunda parte. Se calcaba prácticamente el guion del duelo del viernes en el mismo escenario. Tanto que hasta Sergi Folguera repitió el gol, con tiro de larga distancia, que supuso de nuevo el 1-1. Al empate le siguieron unos minutos de caos verdiblanco con dos llegadas más del Calafell. Encima el Liceo cometía la novena falta. En ese peor momento, Carballeira se redimió al estar atento a una pérdida a media pista de los locales, robar y en transición, ver la llegada de Bruno Saavedra, al que asistió para que este fallase en primera instancia, pero cogiese su propio rechace para marcar el 1-2.

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Pero no se libraba tampoco el Liceo de los errores. Nil Cervera perdió la bola en un mal pase y el Calafell montó la contra, dos contra Carballeira, que nada pudo hacer con el pase a Carles Domenech, que fusiló en el segundo palo. Y el fallo se repitió con otra pérdida de Bruno Saavedra. Se volvió a quedar solo César Carballeira, que vio azul por derribar a un rival. El coruñés protestaba la decisión arbitral que de nuevo recordaba a la del viernes. Además esta venía con doble castigo. Directa (y aún con la décima por llegar) y dos minutos en inferioridad. En el primero, Sergi Folguera falló. En el segundo, Joan Pujalte volvió a ser decisivo y anotó con un levanta y pica. El Calafell por primera vez se ponía por delante en el marcador.

Ahora era el Liceo el que tenía que echar el resto para impedir un quinto partido que ya era una realidad en la otra eliminatoria, en la que el Igualada se impuso por 2-1 al Barça en el cuarto y el Palau Blaugrana dictó sentencia. El capitán lideró la ofensiva echándose al equipo a la espalda. Empataron los verdiblancos en una doble jugada con Torres como asistente. Primero a Bruno, que no pudo superar a Serra. El propio Torres cazó el rechace y cambió la dirección, asistiendo al otro lado a Toni Pérez, que esta vez no perdonó en sus dominios. La puntilla pudo llegar con la décima falta del Calafell, pero a Arnau Xaus se le escapó por poco la directa.

Los verdiblancos no querían prórroga, en la que habían caído dos días antes. Tuvieron su premio en una recuperación de Bruno Saavedra, que a la contra le pasó la bola a Dava Torres, que definió a la perfección en el mano a mano y abrazaba a Carballeira en la celebración en un gesto simple, pero que dice tanto. Solo quedaba un minuto. Martí Serra dejó su sitio a un compañero para buscar el empate con uno más. Blai Roca llegó con la manopla al último disparo del Calafell. Nada más salir despedida la bola, sonó la bocina que marcaba final y la celebración liceísta. Otro año más en la final.

Calafell 3 -4 Liceo

Calafell: Martí Serra, Aleix Marimón, Carles Domenech, Sergi Folguera y Biel Pujadas -cinco inicial-. Quim Gabarró, Jepi Selva, Jero García y Joan Pujalte.

Liceo: Blai Roca, César Carballeira, David Torres, Arnau Xaus y Toni Pérez -cinco inicial-. Bruno Saavedra, Nil Cervera, Jacobo Copa y Tombita.

Goles: 1-0, m.17: David Torres. 1-1, m.29: Sergi Folguera. 1-2, m.32: Bruno Saavedra. 2-2, m.35: Carles Domenech. 3-2, m.37: Joan Pujalte. 3-3, m.39: Toni Pérez. 4-3, m.49: David Torres.

Árbitros: David Cantos y Alberto Pérez. Mostraron cartulina azul a César Carballeira.

Incidencias: Cuarto partidos de las semifinales del playoff de la OK Liga disputado en Les Comes.