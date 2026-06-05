El Liceo afronta en Calafell la primera de sus tres bolas de partido para llegar a la final

Nuno Paiva, defendido por Aleix Marimón, en el primer partido de las semifinales entre el Liceo y el Calafell Javier Alborés

La semifinal entre el Liceo y el Calafell se traslada a Cataluña después de que los coruñeses ganaran los dos primeros partidos en su feudo, ambos por 4-1 (era el tercer marcador seguido igual entre ambos porque también fue el resultado de la final de la Copa del Rey). Están, por tanto, a un paso de la final. Y con red, porque tienen tres oportunidades para lograr el objetivo. Si no es este viernes (Joan Ortoll, 20.30 horas), puede ser el domingo. Y en el peor de los casos, el quinto volverá a ser al calor del Palacio. Todo lo contrario que los tarraconenses, que o ganan o darán por finalizada una temporada en la que se quedaron a las puertas de los éxitos.

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El Liceo no quiere esperar. Ya fue el único de los clasificados en cuartos que pudo solventar la eliminatoria en dos partidos, con victorias en A Coruña y en Lleida. Y teniendo en cuenta que tanto Igualada como Barça ya llevan un partido más en las piernas y que fijo que jugarán el domingo (con lo que serían dos), lo mejor para sus intereses sería cerrar por la vía rápida e irse a descansar y a preparar el asalto al título.

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Fueron superiores los verdiblancos en el Palacio en dos partidos diferentes. El inicial, con una primera parte aplastante y una segunda más igualada. En el siguiente, al revés, porque fue después del descanso cuando cimentaron su triunfo. Y ambos, marcados por el momento de Bruno Saavedra.

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Pero a Calafell el equipo tiene que ir preparado para sufrir. Por el calor, por el ambiente y porque el rival es un animal herido que ya no tiene nada que perder. El duelo en la portería volverá a ser clave. Igual que el Liceo mantenga la solidez defensiva desde la que cimienta sus éxitos.

Igualada-Barça

El Barça y el Igualada serán esta vez los primeros en acción para el tercer partido (Les Comes, 19.00 horas) de una eliminatoria de semifinales que llega empatada. Los culés ganaron el primero, pero los arlequinados dieron la sorpresa en el segundo al asaltar el Palau.

De hecho, fueron el primer equipo en el playoff en imponerse en cancha ajena, sin contar a un Reus que venció por 1-8 al Calafell en la apertura de los cuartos de final, pero el resultado fue anulado por una alineación indebida, y al propio Liceo, que también ganó en Lleida.

Con el 1-1, pase lo que pase la serie llegará al domingo. Eso sí, ahora es el Igualada el que tiene el factor cancha de su lado. Si gana los dos partidos que afronta como local, este viernes y el domingo, se convertirá en finalista.