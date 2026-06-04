Sergi Miras: “La afición del Calafell anima durante los 50 minutos y el Liceo sabe a dónde va”

Dava Torres frente a Sergi Miras en el partido del Liceo contra el Cerdanyola Carlota Blanco

La última vez que el Liceo visitó Calafell en playoff fue en 2023 y también era un tercer partido de semifinales después de haber ganado los dos primeros. Los penaltis dictaron sentencia con un exverdiblanco, Sergi Miras (Barcelona, 1986), fallando el lanzamiento para los de casa. Ahora ex de ambos (juega en el Cerdanyola), el catalán ve con envidia la eliminatoria y con el corazón dividido al 50%.

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¿Siguió los dos primeros partidos de las semifinales?

Vi a un Liceo muy sólido y con mucha confianza, además creo que Blai (Roca) está en un gran momento. Y se nota mucha confianza en el equipo y hay algunos jugadores en un estado de gracia muy bueno.

¿Cómo cree que será el tercero en Calafell?

El playoff lo que tiene es que cada partido es un punto y ahora el Calafel me imagino que estará pensando que al volver a casa, al Joan Ortoll, va a tener sus opciones y va a querer alargar la fase.

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¿Qué ambiente le espera al Liceo en el Joan Ortoll?

Conozco muy bien el Joan Ortoll de las grandes ocasiones y el Liceo va a tener un partido complicado. Se va a encontrar delante un equipo con mucha intensidad, que en su pista se siente muy fuerte. Y con una afición que es de las mejores de la Liga y seguro que va a haber un lleno absoluto. La afición va a animar a su equipo durante los 50 minutos. Los jugadores del Liceo ya saben a dónde van y me imagino que irán preparados.

¿Es una afición más de animar a los suyos que de meterse con el rival?

Yo estuve allí cuatro temporadas y sinceramente siempre fue una afición de bien, ejemplar. Tienen amor por el club de su pueblo de toda la vida. Pasaron años difíciles y ahora llevan cinco temporadas que son todo alegrías. Y para ellos ir al Joan Ortoll es una fiesta. Es gente que le gusta el hockey y saben que viene un buen rival, que será un buen partido y creo que se va a animar, se va a ver un buen espectáculo.

"Se enfrentan dos equipos que están con confianza y en forma"

¿Aún se acuerda de ese penalti que falló contra el Liceo en el playoff de 2023?

También eran semifinales y perdimos los dos partidos en Riazor. Recuerdo que el primero competimos bien y el segundo ya no tanto, nos costó más. Y el tercero fue muy igualado. Creo que terminamos 2-2, fuimos a la prórroga, no pasó nada, y en los penaltis fuimos a la muerte súbita. Marcó Dava y luego fallé yo. Entonces el Liceo pasó a la final. Pero para nosotros esa temporada fue un éxito.

Este año ya lleva un título, la Liga Catalana, y dos finales, Copa del Rey y WSE Cup.

El Calafell está haciendo muy buena temporada. Se enfrentan dos equipos que están con confianza, en forma. El Calafell empezó ganando la Liga Catalana, que es un título que aquí le damos importancia y además fue contra el Barça. La pena fue perder las dos finales porque eso te deja un sabor de boca un poco amargo. Pero hay mucho trabajo detrás. Son dos equipos que les tengo mucho aprecio. Creo que está al 50% y que gane el mejor.

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¿Qué portería prefería, la de la playa o la del castillo?

Tengo algunas manías, pero nunca tuve una de esas. Es cierto que el Joan Ortoll es una pista genial, una pista rápida, con la afición cerca. Me daba igual la portería. Yo solo intentaba ganar y la portería me daba igual.

¿Qué jugadores pueden marcar el tercer partido?

Las dos porterías son muy buenas, de primer nivel. El Liceo está muy sólido, no recibe casi goles. Y eso te da una tranquilidad y una seguridad muy grandes. Y de jugadores, ahora mismo se está viendo que Bruno está muy determinante, tocado por una varita. Pero sin olvidarnos del trabajo de Dava, lo vi el otro día muy bien, dando asistencias, César también está haciendo un trabajo enorme, y Xaus me encanta. Y el Calafell es un bloque sólido, con mucha fuerza física y sale muy bien a la contra. Creo que Aleix Marimón puede tener algo que decir, lo mismo que Carlos Domenech y Sergi Folguera, incluso Jepi Selva. Va a ser un partidazo y da un poco de envidia tener que verlo por la televisión.

“Va a ser un partidazo y da un poco de envidia tener que verlo por la televisión”

Personalmente, no pudo lograr el objetivo de la permanencia con el Cerdanyola.

Lamentablemente no. La primera vuelta fue aceptable para ser recién ascendidos, pero la segunda se nos complicó y no fue buena. Ahora hay que prepararse bien para volver a la OK Plata y devolver al equipo a la OK Liga.